El mapa financiero tras la venta de Banistmo: así quedan Cibest y Grupo Financiero BSC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aunque Banistmo pasó a manos de Grupo Financiero BSC, Cibest conserva en Panamá una plataforma financiera que atiende a más de 33,800 clientes y administra activos por $9,487 millones.

La venta de Banistmo por parte de Grupo Cibest a Grupo Financiero BSC no significa la salida del conglomerado colombiano del mercado panameño.

El grupo financiero colombiano Cibest, que acordó la venta de Banistmo el pasado mes de diciembre de 2025, es un conglomerado con más de 150 años de historia, más de 33 millones de clientes, activos por más de $106.000 millones y presencia en cinco países, incluyendo Panamá bajo la marca de Bancolombia.

Mientras que su contraparte en la transacción con Banistmo, el grupo de Inversiones Cuscatlán que ahora se conoce como Grupo Financiero BSC, tiene presencia en Centroamérica y con operaciones financieras como Banco Cuscatlán en El Salvadory La Hipotecaria en Panamá y Colombia. La firma también cuenta con experiencia en operaciones en el sector asegurador

Puntualmente, en el caso de Cibest, antiguo dueño de Banistmo, mantendrá en el país una plataforma que integra servicios de banca, inversión y mercado de capitales, mediante Bancolombia Panamá, Bancolombia Sucursal Panamá y Cibest Capital Panamá.

La reorganización deja a Banistmo bajo una nueva estructura accionaria, pero Grupo Cibest conservará operaciones enfocadas en clientes corporativos, institucionales, inversionistas locales e internacionales, así como en empresas y personas con necesidades financieras en distintos mercados de la región.

Bancolombia Panamá, que opera con licencia internacional, concentra la atención de clientes colombianos y centroamericanos, tanto en financiamiento como en la gestión de recursos y su conexión con el sistema financiero global.

A ello se suma Bancolombia Sucursal Panamá, establecida en 2012 con licencia general, orientada a atender a clientes corporativos e institucionales en sus necesidades de financiamiento e inversión en dólares.

Por su parte, Cibest Capital Panamá está dirigida a servicios de inversión, banca privada y mercado de capitales para inversionistas panameños e internacionales. En conjunto, las tres entidades conectan la operación local con Colombia, Estados Unidos y países de Centroamérica, dentro de la estrategia regional del grupo.

Según datos divulgados por la organización, las operaciones de Grupo Cibest en Panamá atienden a más de 33,800 clientes y registraron transferencias internacionales por más de $107,000 millones al cierre de 2025. Al cierre de marzo de 2026, la plataforma administraba activos por más de $9,487 millones.

Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest.

“Panamá ha sido parte de nuestra historia de internacionalización y hoy sigue siendo un lugar desde el cual conectamos a nuestros clientes con el mundo”, señaló Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest. El grupo indicó que desde el país busca acompañar a personas y empresas en la administración de recursos, inversiones y planes de expansión regional.

La presencia panameña forma parte de una red que incluye a Bancolombia en Colombia, BAM en Guatemala, Bancoagrícola en El Salvador, Cibest Capital en Estados Unidos y Bancolombia Puerto Rico. Con esta estructura, el grupo apuesta por mantener a Panamá como uno de sus centros para atender operaciones transfronterizas y clientes con actividad regional.