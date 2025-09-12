El mensaje del ministro Felipe Chapman a los inversionistas de la bolsa de valores: tengan confianza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de los retos y desafíos fiscales que enfrenta el Gobierno, con una deuda pública creciente pero con un plan para reducirla, cumplir las metas fiscales, disminuir el déficit y mantener el grado de inversión, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se dirigió a inversionistas y agentes económicos durante el foro de Inversionistas organizado por la Bolsa de Valores de Panamá (Latinex).

Chapman aseguró que, pese a las dificultades, Panamá ha logrado preservar su grado de inversión y reducir la prima de riesgo país. “Estoy aquí porque creo fielmente en el futuro de este país”, afirmó, agregando que la estabilidad macroeconómica sigue siendo un activo fundamental para atraer capitales.

El titular de Economía y Finanzas insistió en que la clave es administrar con disciplina el gasto público:

“No se trata de gastar más, sino de gastar mejor, con eficiencia, transparencia y priorización en proyectos que impacten directamente a la gente”.

En cuanto al déficit fiscal, Chapman reiteró la meta de continuar cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que contempla 4% para 2025, 3.5% de déficit para 2026, hasta reducirlo a 1.5% para el año 2030.

Aseguró que se implementan medidas de disciplina fiscal, la modernización de la DGI para mejorar la recaudación y otros mecanismos innovadores como la lotería fiscal, que anunció que evolucionará incluso para que las personas en un futuro puedan participar a través de su celular.

“Tenemos planes de migrar la lotería fiscal para que se haga digitalmente”, reveló.

En cuanto a la deuda pública que cerró en julio en 57 mil 514 millones de dólares, Chapman aseguró que el objetivo es ‘bajar la velocidad de crecimiento".

Para 2025 esperan cerrar con una deuda euivalente al 62% del PIB y apra el 2026 en 59 mil 800 millones equivalente al 60.9% del PIB.

El ministro también reiteró que la estrategia económica está enfocada en construir credibilidad: “Confianza, confianza y confianza. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay crecimiento”.

Chapman destacó que Panamá tiene grandes ventajas aún por explotar:

“Tenemos el PIB per cápita más alto de América Latina, pero niveles de pobreza y desigualdad injustificables. El reto es transformar crecimiento en desarrollo inclusivo”.

El ministro destacó que el país venía de una senda larga de desaceleración del crecimiento económico que se ha logrado revertir.

“El año pasado la economía creció casi 3% a pesar del cierre de la mina, que le extrajo 5 puntos porcentuales al producto interno bruto. Ese crecimiento de 3% sonará bajo pero le restamos 5 puntos no es poca cosa. Las proyecciones de crecimiento de Panamá para el 2025 fueron revisadas por el Fondo Monetario al alza, lo cual nos pone una presión por inclusive excede nuestras expectativas, es decir, fuera de Panamá muchos están más optimistas que nosotros”.

Con visión de largo plazo, concluyó que el gobierno busca sentar bases para una economía más sólida:

“No pensar en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Eso sí es solidario; lo demás es cuento para engañar a la gente”.

El mensaje fue recibido por el mercado como una señal clara de que el país está comprometido con la sostenibilidad fiscal, el ordenamiento de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas.