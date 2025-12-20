Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cumbre en Foz de Iguazú

    Panamá presente en la cumbre del Mercosur; decisiva tras el aplazamiento del acuerdo con la UE

    EFE
    Panamá presente en la cumbre del Mercosur; decisiva tras el aplazamiento del acuerdo con la UE
    Además del presidente anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la Cumbre en Foz de Iguazú acudieron los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi y de Panamá, José Raúl Mulino. Cortesía Presidencia

    Los presidentes de los países del Mercosur abrieron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú su cumbre semestral, en la que tendrán que definir una nueva estrategia ante el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE).

    Además del presidente anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la Cumbre en Foz de Iguazú acudieron los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi y de Panamá, José Raúl Mulino.

    Panamá presente en la cumbre del Mercosur; decisiva tras el aplazamiento del acuerdo con la UE
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva junto al presidente de Panamá, José Raúl Mulino en el marco de la Cumbe del Mercosur.

    Lula, que le entregará este sábado la Presidencia temporal del Mercosur a Peña, anticipó que le comunicaría a sus homólogos la petición hecha por las autoridades europeas para que el Mercosur tenga un poco más de paciencia.

    El Consejo Europeo anunció el jueves que no tenía el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo, prevista para este sábado, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay.

    Pese a que el propio Lula había advertido que el Mercosur abandonaría el acuerdo si no era firmado el sábado, en la reunión previa de ministros de Exteriores, el viernes, los cancilleres admitieron su “desilusión” por el nuevo aplazamiento, pero dijeron estar a la espera de que la Unión Europea supere sus divergencias.

    No obstante, afirmaron que llegó la hora de darle prioridad a otros posibles nuevos socios.

    “La postergación del acuerdo debe ser una oportunidad para que el Mercosur reflexione sobre sus prioridades en materia de relacionamiento externo y avance hacia esquemas de bilateralidad más ágiles, orientados a la obtención de resultados concretos”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno.

    El ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó que la prioridad de su país como nuevo presidente temporal del Mercosur será concluir las negociaciones más avanzadas, con Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

    El Mercosur también se propone avanzar en las negociaciones con Japón y Reino Unido, así como apostar por los acuerdos con países asiáticos como Vietnam, Indonesia y Malasia.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más