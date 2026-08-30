El Niño vuelve a poner a prueba la matriz eléctrica de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aporte hidroeléctrico bajó 23% entre enero y julio, mientras la generación térmica aumentó 90% en el primer semestre, reflejando el cambio temporal en la matriz eléctrica ante el impacto de El Niño.

La intensidad con la que ha llegado el fenómeno de El Niño, ya comienza a sentirse en la generación eléctrica y a poner de nuevo a prueba la matriz energética de Panamá.

La menor disponibilidad de agua reduce el aporte hidroeléctrico y obliga al sistema a apoyarse en generación térmica, mientras el país apuesta por contratos de largo plazo, nuevas licitaciones y una matriz más diversificada para reducir la vulnerabilidad ante futuras sequías.

Los datos del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que durante 2026 la generación hidroeléctrica ha perdido participación dentro de la matriz eléctrica, mientras aumenta el aporte de plantas térmicas para garantizar el abastecimiento.

Entre enero y julio, la generación hidroeléctrica representó aproximadamente 45% de la energía producida, mientras que la generación térmica aportó cerca del 27%, reflejando el cambio en la composición del sistema ante menores aportes hídricos.

Los datos del Centro Nacional de Despacho muestran un cambio en la composición de la generación eléctrica durante 2026. Mientras la generación hidroeléctrica pasó de 575 mil Megavatios hora MWh en enero a 441 mil MWh en julio, una reducción de 23%, la generación térmica aumentó su aporte de 240 mil MWh en enero a 456 mil MWh en junio, un incremento cercano al 90%.

AES opera cinco hidroeléctricas en el país, entre ellas la de Bayano.

Este comportamiento evidencia una mayor participación de las plantas térmicas para complementar la menor disponibilidad de generación hidroeléctrica asociada a condiciones climáticas más secas.

Cristóbal Samudio, consultor sénior asociado en Nexergy Corp., explica que el principal impacto de El Niño está relacionado con la disponibilidad de agua, uno de los recursos fundamentales para la generación eléctrica del país.

“Los análisis publicados por el CND semanalmente durante el 2026 han anticipado una reducción importante de la generación hidroeléctrica y una mayor necesidad de recurrir a otras fuentes para sostener el abastecimiento”, agregó el experto en el sector eléctrico.

Samudio señala que Panamá cuenta con capacidad de respaldo térmico, además de generación eólica y fotovoltaica, lo que reduce el riesgo de desabastecimiento.

Energía solar aporta alrededor del 11% a la matriz energética. Archivo

Sin embargo, advierte que uno de los puntos críticos será la capacidad de transmisión, especialmente para movilizar la generación instalada en la costa atlántica hacia el principal centro de consumo.

“Resulta fundamental que la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) garantice la capacidad y confiabilidad de la red de transmisión, particularmente en los corredores entre Colón y Panamá”, advirtió Samudio.

AES Panamá, uno de los actores privados del sector eléctrico con participación en generación hidroeléctrica, gas natural, energía solar fotovoltaica y eólica analiza el efecto del fenómeno de El Niño en momentos en que la matriz energética cuenta con varias fuentes activas.

Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, explicó que la reducción de la generación hidroeléctrica sin duda tiene un impacto en los niveles de los embalses y los pronósticos hidrológicos.

La empresa cuenta con un portafolio que combina generación hidroeléctrica, gas natural, solar fotovoltaica y energía eólica.

“Esta diversidad permite complementar las distintas fuentes de acuerdo con las condiciones del sistema y reducir la dependencia de una sola tecnología o recurso natural”.

La planta de generación de AES Colón tiene una capacidad de 381 megavatios. Tomada de @aespanama

En tal sentido, indica que la generación de energía con gas natural puede asumir un mayor rol en este momento para competar la generación hidroeléctria y atender la demanda.

Precisa que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) ubicada en Colón, tiene una capacidad instalada de 381 MW, que inició operaciones en 2018.

“La incorporación de esta planta de gas natural en Panamá respondió a la necesidad de robustecer y diversificar la matriz energética del país, reduciendo la dependencia de una única fuente de generación”.

Cómo están los embalses

Los principales embalses utilizados para la generación hidroeléctrica en Panamá mantienen niveles operativos, aunque todavía se encuentran por debajo de sus máximos de referencia, según los datos del Sistema de Información Técnica en Tiempo Real (SITR) del Centro Nacional de Despacho (CND).

Changuinola I está al 91% de su nivel máximo operativo, Fortuna 87% y Estí-Barrigón 70%, mientras que Bayano se ubica en 27% del rango entre su nivel mínimo y máximo, un embalse que actualmente no está aportando generación al sistema eléctrico.

Ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene el monitoreo de las condiciones hidrológicas, los niveles de los embalses y los aportes de lluvia para evaluar la disponibilidad futura del recurso hídrico.

La vigilancia busca anticipar posibles reducciones en los aportes de agua que puedan afectar la generación hidroeléctrica durante los próximos meses y permitir la toma de decisiones operativas en el sistema eléctrico nacional.

¿Cómo afecta al precio de la energía?

El impacto de El Niño también se refleja en los precios. Los registros del CND muestran que durante 2026 el costo marginal promedio entre enero y julio estuvo cerca de $74/MWh, con episodios superiores a $100/MWh durante junio y valores horarios cercanos a $200/MWh.

Samudio explica que el riesgo no necesariamente es un aumento permanente de tarifas, sino una mayor volatilidad cuando el sistema debe utilizar generación térmica más costosa.

“El Niño producirá un estrés intenso pero transitorio, poniendo a prueba la generación de respaldo, la capacidad de transmisión y la gestión operativa necesaria para mantener la confiabilidad del suministro”.

Por su parte, Víctor Urrutia, exsecretario nacional de energía, precisa que aunque Panamá cuenta con una matriz eléctrica diversificada y con suficiente capacidad térmica para enfrentar el fenómeno de El Niño, el principal reto está en la transmisión.

Según el exsecretario de Energía, la disponibilidad de generación no debería representar un riesgo de desabastecimiento, debido al aumento del respaldo térmico y a la disponibilidad de plantas que pueden aportar al sistema.

“Tenemos bastante capacidad térmica, inclusive está disponible la planta de la mina de cobre, que no consume, así que la planta, la generación de la planta ya es disponible, y eso nos da una capacidad térmica que supera casi como 1,400 megavatios”, afirmó.

Está pendiente la cuarta línea de transmisión eléctrica. Katiuska Hernández

Sin embargo, Urrutia alerta que el crecimiento futuro del sistema dependerá de fortalecer la red de transmisión y acelerar proyectos estratégicos como la cuarta línea eléctrica.

“En este momento yo diría que la licitación de la cuarta línea se ha debido hacer ya”, señaló, al advertir que las necesidades del sistema aumentan con el tiempo y que las decisiones de infraestructura deben tomarse con anticipación. A su juicio, Panamá está preparado en generación para enfrentar este episodio de El Niño, pero la planificación de largo plazo será clave para evitar vulnerabilidades futuras.