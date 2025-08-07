El Palacio de las Garzas tendrá su propia colección de monedas

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Un proyecto de ley que autoriza la acuñación de monedas conmemorativas en honor al Palacio de las Garzas fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional por la ministra encargada de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz.

La iniciativa busca rendir homenaje al emblemático edificio sede de la Presidencia de la República, construido en 1673 y convertido en residencia presidencial en 1875, considerado testigo de episodios fundamentales de la historia panameña, informó el Ministerio Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

Su restauración en 1922, bajo el mandato del entonces presidente Belisario Porras, “marcó una etapa significativa para el inmueble, que adquirió su nombre actual gracias al poeta Ricardo Miró”.

El proyecto contempla la emisión de monedas de colección en denominaciones de B/. 1, B/. 20 y B/. 50, orientadas principalmente a inversionistas y coleccionistas. La acuñación, destacó el MEF, se realizará en coordinación con el Banco Nacional de Panamá entre los años 2025 y 2029, de acuerdo con los requerimientos definidos por las entidades responsables.

Además de su valor histórico y numismático, la colección tendrá un fin social. Las ganancias obtenidas por su venta, agregó el ministerio, serán destinadas a programas del Despacho de la Primera Dama enfocados en la atención de la niñez, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Parte de los fondos también beneficiarán a la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), organización fundada en 1982.

“Este proyecto no solo promueve el orgullo por nuestra historia y patrimonio, sino que también contribuye directamente a causas sociales que impactan positivamente a las poblaciones más necesitadas del país”, destacó Sáiz durante su intervención.