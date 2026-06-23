Panamá, 23 de junio del 2026
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    El petróleo de Texas baja hasta 73.63 dólares tras la suspensión de sanciones a Irán

    EFE
    El petróleo de Texas baja hasta 73.63 dólares tras la suspensión de sanciones a Irán
    Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, restaban 0.23 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. EFE/Archivo

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó el martes con una bajada del 0.31 %, hasta 73.63 dólares el barril, después de que Estados Unidos suspendiera el lunes, por un periodo de dos meses, las sanciones vigentes desde hace tiempo sobre las ventas de petróleo iraní.

    En horas de la mañana de este lunes, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0.23 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia de 60 días que autoriza la producción, el suministro y la venta de petróleo procedente de Irán.

    En tanto, esta medida permite la importación de crudo iraní a Estados Unidos y que el pago del petróleo se realice en dólares.

    “¡¡¡Ayer fluyeron 19 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, un RÉCORD histórico. Los precios del petróleo se desploman y el mundo es un lugar mucho más seguro!!!”, escribió esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, en su red social, Truth Social.

    Por su parte, el vicepresidente JD Vance afirmó ayer que se han logrado “grandes avances” en las conversaciones celebradas en Suiza.

    EFE

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