El petróleo de Texas cae bruscamente un 4.23 % ante el posible diálogo con Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) retrocedió bruscamente este miércoles un 4.23 %, hasta los 91.95 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que Washington y Teherán están “en negociaciones”.

A las 9:00 a.m. (hora loca), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 4.26 dólares con respecto al cierre del día anterior.

“Están hablando con nosotros y están diciendo cosas sensatas”, apuntó Trump en una rueda de prensa.

Más tarde, este martes, The New York Times informó que Estados Unidos había enviado a Irán una propuesta de 15 puntos destinada a poner fin a la guerra.

El plan exige a Teherán el desmantelamiento de sus principales instalaciones nucleares y la apertura total del estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.