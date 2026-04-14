Panamá, 14 de abril del 2026

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    El petróleo de Texas cae un 8.5% por expectativas de que Estados Unidos e Irán vuelvan a negociar

    EFE
    El petróleo de Texas cae un 8.5% por expectativas de que Estados Unidos e Irán vuelvan a negociar
    Fotografía de archivo que muestra un balancín de petroleo. EFE

    El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 8.5%, hasta 91.28 dólares el barril, por las expectativas del mercado de que Estado sUnidos (EUA) e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando en estrecho de Ornuz.

    Al término de la sesión, los contratos del WTI para mayo, el de referencia en EUA, recortaron 7.8 dólares respecto a la jornada de ayer.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra se reanudarán de nuevo en Pakistán en los próximos dos días, aunque descartó que él mismo se vaya a personar en esa posible reunión.

    En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario The New York Post en Islamabad, Trump recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní y consideró clave el trabajo del general paquistaní Asim Munir en la parte mediadora.

    El domingo de madrugada, las delegaciones de Estados Unidos e Irán delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

    Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó hoy notablemente a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo para este año a la vista del conflicto en Oriente Medio, estimando una ligera caída respecto a la de 2025.

    La institución advirtió que la “destrucción de la demanda se extenderá” en un contexto de creciente escasez de suministro y precios promedio más altos debido a la crisis, que ya ha provocado “la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia” y el mayor repunte mensual de precios jamás registrado, en marzo.

    EFE

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