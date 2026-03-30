Panamá, 31 de marzo del 2026

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    GUERRA

    El petróleo de Texas cierra por encima de los 100 dólares por primera vez desde 2022

    EFE
    El petróleo de Texas cierra por encima de los 100 dólares por primera vez desde 2022
    Los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3.24 dólares. EFE

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes un 3.25 % y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Oriente Medio.

    Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3.24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102.88 dólares el barril.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

    Además, el mandatario declaró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

    Sus declaraciones impulsaron los precios del crudo, según medios especializados. El Texas ha subido en un mes un 46% por la guerra en Oriente Medio.

    La guerra en la región, que comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, entra hoy en su quinta semana mientras las negociaciones para poner fin a la guerra parecen seguir bloqueadas.

    Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo este fin de semana ataques contra territorio israelí y expresaron su intención de continuar sus operaciones “en los próximos días” hasta que el Ejército del Estado israelí detenga operaciones militares contra Irán, el Líbano, Irak y los territorios palestinos ocupados.

    La posición geográfica del grupo a lo largo del mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

    Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

    EFE

    Agencia de noticias

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