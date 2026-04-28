El petróleo de Texas roza los 100 dólares tras rechazo de Estados Unidos al plan de Irán para Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una subida de un 3.62 %, hasta los 99.86 dólares el barril, tras conocerse informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra insatisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

En horas de la mañana, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaba 3.49 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump comunicó a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta de Irán para abrir el estrecho y poner fin a la guerra, según The New York Times.

No obstante, según el rotativo, no quedó claro el motivo por el que al presidente no le agrada la oferta iraní.

El hecho de que la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz fuera recibida con escepticismo por parte del mandatario estadounidense se ha traducido en “un golpe a las esperanzas de los inversores de una rápida reapertura de la vía navegable”, añadió este martes The Wall Street Journal.

En Europa también sube el precio del crudo

El barril de petróleo brent para entrega en junio ha incrementado su subida hasta rozar el 3 % y ha superado los 111 dólares, aunque poco después se ha relajado hasta los 110, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el estrecho de Ormuz cerrado.

Este martes, el brent, el crudo de referencia de Europa, ha llegado hasta los 111.32 dólares el barril, con una subida de casi el 3 %.

No obstante, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8:15 a.m. horas se relajaba y avanzaba el 1.69 %, hasta los 110.06 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

De esta manera, el brent mantiene la tendencia alcista que inició la semana pasada, ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.