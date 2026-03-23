El petróleo de Texas se desploma casi un 10% tras posponer Trump ataques a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este lunes un 9.94%, hasta los 88.47 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su país pospondrá durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI restaban 9.76 dólares, después de que Trump anunciara “conversaciones productivas” entre Estados Unidos e Irán para la resolución de las hostilidades.