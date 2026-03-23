Panamá, 23 de marzo del 2026

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    Mercado internacional

    El petróleo de Texas se desploma casi un 10% tras posponer Trump ataques a Irán

    EFE
    El petróleo de Texas se desploma casi un 10% tras posponer Trump ataques a Irán
    Vista de una bombeadora de petróleo, en una fotografía de archivo. EFE/Larry W. Smith

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este lunes un 9.94%, hasta los 88.47 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su país pospondrá durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní.

    A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI restaban 9.76 dólares, después de que Trump anunciara “conversaciones productivas” entre Estados Unidos e Irán para la resolución de las hostilidades.

    EFE

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