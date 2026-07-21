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    El petróleo de Texas sube a 84.79 dólares el barril ante aumento de ataques entre Irán y Estados Unidos

    EFE
    El petróleo de Texas sube a 84.79 dólares el barril ante aumento de ataques entre Irán y Estados Unidos
    El conflicto en Irán volvió a generar tensión en el mercado. EFE/Archivo

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó este martes con una subida de un 1.87 %, hasta 84.79 dólares el barril, tras nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

    A las 9:00 a.m., los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1.56 dólares respecto al cierre anterior.

    Las fuerzas estadounidenses atacaron el sur de Irán en las ultimas horas, después de que su presidente, Donald Trump, dijera que Teherán pagaría un alto precio por la muerte de soldados estadounidenses.

    Por su parte, Irán atacó instalaciones de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Jordania.

    El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y a la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses muertos tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

    Ambos murieron “durante un ataque enemigo”, según un comunicado del Departamento de Guerra, que indicó que continuaría investigando el incidente.

    EFE

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