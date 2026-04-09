Panamá, 09 de abril del 2026

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    El petróleo de Texas sube a casi 100 dólares tras inicio inestable de tregua Irán y Estados Unidos

    EFE
    El petróleo de Texas sube a casi 100 dólares tras inicio inestable de tregua Irán y Estados Unidos
    El precio del petróleo se ha disparado a nivel mundial por el conflicto Estados Unidos-Israel-Irán. EFE

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 5.51%, hasta los 99,61 dólares el barril, después de que Irán acusara a EE.UU. de violar elementos de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre ambos países.

    A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 5.20 dólares con respecto al cierre del día anterior.

    Esta subida se produce después de que el oro negro estadounidense registrara ayer su mayor caída diaria desde 2020.

    El WTI cerró en 94.41 dólares el barril, tras restar un 16.41% respecto al cierre anterior, en la primera jornada del alto el fuego, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró el miércoles que Washington había incumplido los términos del acuerdo de alto el fuego.

    Los letales ataques de Israel en el Líbano amenazan con hacer descarrilar el pacto, al igual que las continuas dificultades que enfrentan los buques cisterna que intentan transitar por el estrecho de Ormuz.

    Irán comunicó a los mediadores que limitaría el número de barcos que cruzan la vía marítima a alrededor de una docena al día y que cobraría peajes.

    Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, le restó importancia a estos choques al señalar que los alto el fuego “siempre son complicados”.

    EFE

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