El petróleo de Texas sube hasta 92 dólares tras enfriarse expectativas de acuerdo en Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un 4.79 %, hasta los 92,35 dólares el barril, después de que se enfriaran las expectativas de un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a los ataques, que rebajaron el precio del crudo.

Al término de la sesión, los contratos de futuro para el mes de mayo del WTI sumaban 4,22 dólares al cierre anterior, cuando cayó hasta los 88,13 dólares el barril.

El mercado del petróleo acogió con confianza las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las supuestas negociaciones de Washington y Teherán, que según dijo estaban dejando “puntos de acuerdo importantes”.

Además, el mandatario ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones y sobre todo desescalar el precio del petróleo.

Sin embargo, varios medios iraníes, vinculados a la Guardia Revolucionaria, negaron que hubiera negociaciones en curso y que si sigue adelante “esta guerra psicológica”, ni “el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos”.

La negativa de Teherán devolvió la incertidumbre al mercado del crudo, que desde el inicio de la jornada se situó sobre los 90 dólares el barril.

Esto se suma al ataque contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.