Panamá, 29 de abril del 2026

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    mercado internacional

    El petróleo de Texas sube un 4 % y se acerca a 104 dólares ante falta de avances en Irán

    EFE
    El petróleo de Texas sube un 4 % y se acerca a 104 dólares ante falta de avances en Irán
    El petróleo de Texas cerró el martes en 99.93 dólares. EFE

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles un 4 %, hasta los 103.9 dólares por barril, con el mercado pendiente de la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

    En horas de la mañana, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 4 dólares respecto al cierre anterior, cuando finalizó la jornada en 99.93 dólares el barril.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”, y urgió a ese país a “espabilar pronto”, mientras las conversaciones siguen estancadas.

    Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase “¡NO MÁS SR. AMABLE!”.

    Asimismo, varios medios de comunicación publican hoy que Trump habría ordenado a sus asesores que se preparen para un prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz.

    En un contexto en el que no avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida de la OPEP y OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo.

    En una reunión del lunes entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente estadounidense habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar una propuesta de Irán que insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publicó la cadena CNN.

    La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial en tiempos de paz, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, según el medio.

    El mandatario extendió la semana pasada el alto el fuego con Irán de manera indefinida para propiciar el diálogo, que por ahora se encuentra estancado, después de que no se llegara a producir una segunda ronda de conversaciones el pasado fin de semana en Pakistán pese al viaje a Islamabad del canciller iraní.

    EFE

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