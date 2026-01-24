El presidente de EFE defiende en Fitur un turismo sostenible, equitativo e inclusivo ante incertidumbre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha defendido este viernes la necesidad de que el sector turístico avance hacia la equidad de género, la inclusión laboral, la sostenibilidad, la innovación y las inversiones ante un contexto de incertidumbre, durante la inauguración de la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo​, que acoge Fitur.

En el evento, organizado por IFEMA Madrid ​y la Agencia EFE, Oliver señaló que el turismo “debe estar en el centro de las políticas económicas”, en un “escenario de incertidumbre geopolítica”​, en el que el trasvase del conocimiento privado al ecosistema público es, en su opinión, el modelo colaborativo “más eficaz”.

“El ​Estado de derecho debe ser el garante del turismo”, una industria a la que calificó como ​“la industria de la libertad​”​, un principio profundo de intercambio, de conocimiento y de respeto​.

En su opinión, la coyuntura geopolítica y económica, marcada por la rivalidad entre las grandes potencias y la persistencia de conflictos y guerras, impacta en el turismo “de manera ambivalente”, puesto que, mientras ​que los grandes eventos deportivos conllevan récords de movilidad, el encarecimiento de la vida obliga a reconfigurar los flujos internacionales.

Respecto a la actividad para este año, Oliver vaticinó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 -que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026- será el “principal motor de crecimiento del sector” y beneficiará a regiones como El Caribe y Centroamérica como destinos complementarios a la cita mundialista.

“La fragmentación global está creando nuevos polos de atracción fuera del eje occidental tradicional”, aseguró el presidente de EFE.

A su vez, el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, destacó la comunicación como un “ámbito fundamental” para el conjunto de la industria y una herramienta clave para acelerar su crecimiento.

Para De los Mozos, la cumbre, celebrada en el nuevo Pabellón del Conocimiento de la​ feria, constituye una de las “novedades” de la cuadragésim​o sexta edición de Fitur, con una programación que incluye más de 200 sesiones y 250 ponentes para “compartir experiencias y casos de éxito internacional”.

“La cumbre nace con la ambición de convertirse en uno de los grandes hitos como fuente de conocimiento para profesionales de la comunicación y el turismo”, indicó el presidente de IFEMA Madrid, quién resaltó que, este año, la feria de turismo contará con la presencia de más 7.000 periodistas acreditados de todo el mundo.

La I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo analizará, a través de cuatro mesas redondas, las oportunidades que abre la comunicación turística en un contexto de tensión en determinados destinos, así como la verificación de noticias del sector frente a la desinformación.