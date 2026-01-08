El próximo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el jueves 26 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El próximo jueves 26 de febrero se llevará a cabo el primer sorteo del año de la Lotería Fiscal, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), organizada por la Dirección General de Ingresos (DGI), que busca combatir la evasión fiscal mediante la participación directa de los ciudadanos.

La entidad informó que el cierre de urnas está previsto para el 19 de febrero de 2026, por lo que las facturas deberán ser entregadas antes de esa fecha para ser consideradas en el sorteo.

De acuerdo con la DGI, para participar en el sorteo, que otorga premios en efectivo que alcanzan los $110,000, los participantes deben reunir cinco facturas fiscales válidas, emitidas por equipos fiscales debidamente autorizados.

Estas facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.

En el sobre que se depositen las facturas, debe contener en el reverso los datos personales del participante: nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico, número telefónico y mes al que corresponde el sorteo.

Los sobres podrán ser depositados en los buzones habilitados en distintos centros comerciales y oficinas de la DGI a nivel nacional.

En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.

A lo largo del 2025, se efectuaron los primeros tres sorteos de la Lotería Fiscal.