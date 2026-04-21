‘El proyecto de río Indio no aguanta un mes más’, alerta Quijano

El exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dijo que ante la presión del alto consumo de agua y el cambio climático, el proyecto es clave en este momento y no se puede demorar su activación.

La presión por el consumo de agua de la población, el cambio climático y las alertas de un futuro fenómeno del Niño con mayor intensidad que la reportada entre 2023 y 2024, hacen que sea urgente la definición y acción para poner a andar el proyecto del embalse de río Indio.

Así lo alertó, el exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, durante el evento Hacia una gobernanza del sector agua, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al señalar que el problema implica también que se revise el tema del alcantarillado, acueductos y distribución por la gran proporción de fugas que se registran en el país por encima del 30%.

“El proyecto de río Indio no aguanta un mes más, tenemos que echarlo a andar y con mucho aceleramiento. El cambio climático no nos va a perdonar el que nosotros nos quedemos sin agua en el tiempo que viene el niño”, alertó.

Quijano sostuvo que mientras el consumo sigue aumentando, el país se desenfoca en otros temas incluyendo la planificación de más potabilizadoras que le pondrán presión al agua del Canal de Panamá y no se solucionan problemas como las fugas de agua y otros temas que generan pérdidas del recurso hídrico.

“Ya los dos lagos: Alajuela y Gatún ya no soportan acumular más agua para cuando tenemos falta del recurso cuando llega la sequía”.

El proyecto contempla la construcción de una presa y un lago artificial, cuya agua sería trasvasada al lago Gatún por gravedad a través de un túnel subterráneo.

Permitirá atender la escasez de agua en temporadas secas y aportar el equivalente entre 11 y 15 tránsitos diarios al Canal de Panamá.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha dicho que se necesita un nuevo reservorio de agua para el paso de barcos por el Canal y tener disponibilidad para el consumo humano.

[4:28 p.m., 21/4/2026] Katiuska Mf: video de quijano [4:28 p.m., 21/4/2026] Katiuska Mf: me ayudan a ponerlo

Expresó que el cambio climático se está experimentando en este momento de forma clara. “Si no nos preparamos para el futuro y esto toma años en generar una forma para acumular agua y no hay otra vía que a través del reservorio de río Indio. Si se posterga siete años más, esto no aguanta”.

El exadministrador de la ACP sostivo que el Canal ha demostrado su voluntad y ha dialogado con las comunicades, por lo que exhorta a quienes se oponen al proyecto a conversar con las autoridades y buscar soluciones que permitan el desarrollo de la obra sin más retrasos.