El reinicio de las operaciones de Chiquita en Bocas del Toro podría ser escalonado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que el Gobierno y la empresa bananera Chiquita mantienen conversaciones avanzadas para lograr el retorno de sus operaciones a Bocas del Toro.

En dos semanas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostendrá una reunión en Brasil con los dueños de la compañía para concretar el acuerdo.

“Nos mantenemos en la mesa con Chiquita y las conversaciones avanzan de forma positiva. Confiamos en que llegaremos a un acuerdo beneficioso para el país”, señaló Moltó en entrevista con Telemetro.

El funcionario recordó que la salida de Chiquita dejó más de 6,000 empleos perdidos en Changuinola, por lo que la prioridad del Gobierno es la reactivación laboral y económica en la provincia. “Necesitamos que esos empleos regresen y que se reactive el puerto y la economía de Bocas del Toro”, destacó.

Según Moltó, los ejecutivos de la empresa inspeccionaron las fincas recientemente y encontraron que no estaban tan deterioradas como se esperaba, lo que abre la posibilidad de un retorno escalonado. “Esperamos que en septiembre podamos tener buenas noticias y que la compañía retorne al país”, afirmó.

El ministro subrayó que el Gobierno garantizará condiciones de seguridad para evitar cierres de vías que afecten las operaciones, y que se ha conformado un equipo interinstitucional para acompañar este proceso.

“Estamos comprometidos con que la bananera, un emblema nacional, vuelva a generar prosperidad en la región”, puntualizó Moltó.

El presidente José Raúl Mulino, dijo el pasado viernes desde puerto Armuelles, Chiriquí, que en su agenda en Brasil estaba la reunión con los ejecutivos de la empresa bananera.

“Yo espero y confío que dentro de la agenda de mi viaje a Brasil pueda cerrar ya ese compromiso con Chiquita”, afirmó el mandatario, al tiempo que destacó la importancia de recuperar empleos y dinamizar la economía local.

Desde hace varias semanas el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, negocia con Chiquita Brands, para que retome al menos 20% de las operaciones que tenía en Bocas del Toro.

Hace un mes, Chiquita Panamá LLC e Ilara Holding INC notificaron que se procedería a dar por terminada la relación laboral a partir del día 18 de julio de 2025, de los 1,189 trabajadores diarios que mantenían relación laboral vigente con las compañías.