El sector privado sumó 63 mil empleos mientras cayó levemente el trabajo por cuenta propia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los empleados clasificados por el INEC en la empresa privada aumentaron de 829,489 a 892,567. Al mismo tiempo, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 12,580 personas.

El mercado laboral panameño registró un cambio relevante en su composición: mientras el sector privado añadió 63,078 empleados asalariados, la cantidad de personas que trabajaba por cuenta propia se redujo en 12,580 entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

Los datos provienen de una comparación entre las encuestas de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En octubre de 2024, la categoría de empresa privada agrupaba a 829,489 empleados, mientras que en septiembre de 2025 alcanzó los 892,567, un crecimiento de 7.6%.

En contraste, los trabajadores por cuenta propia disminuyeron de 630,770 a 618,190, una caída de 2.0%. Su participación dentro de la población ocupada también bajó, de 32.8% a 31.4%, pero aún siguen siendo significativos para una economía donde la informalidad es también relevante con 47% de la totalidad de los empleados.

La coincidencia de ambas variaciones apunta a una mayor concentración del empleo en puestos asalariados.

En un año, es decir de octubre de 2024 a septiembre de 2025, la población ocupada total aumentó en 44,586 personas, al pasar de 1,924,162 en octubre de 2024 a 1,968,748 en septiembre de 2025, una variación de 2.3%.

No obstante, el número de empleados asalariados creció mucho más: sumó 73,733 personas, al pasar de 1,142,296 a 1,216,029. La diferencia se explica porque, además de caer el trabajo por cuenta propia, los trabajadores familiares disminuyeron en 16,675, mientras que la categoría de patronos o dueños prácticamente no cambió.

De los 73,733 asalariados adicionales, 63,078 correspondieron a la empresa privada, equivalentes al 85.5% del incremento, mientras que el Gobierno añadió 10,655 empleados y aportó el 14.5% restante.

El empleo gubernamental pasó de 312,807 a 323,462, un crecimiento de 3.4%. Esto significa que el empleo privado avanzó a un ritmo superior al doble del registrado en el sector público.

En septiembre de 2025, la empresa privada concentraba el 73.4% de los empleados asalariados, frente al 26.6% correspondiente al Gobierno. En términos absolutos, tenía 569,105 empleados más y era casi 2.8 veces mayor.

Frente a toda la población ocupada, los empleados privados representaban el 45.3%, debido a que el universo también incluye trabajadores independientes, patronos y trabajadores familiares.

¿Dónde se generaron los empleos?

El mayor aumento del empleo privado se registró en la construcción, con 13,043 empleados adicionales. Le siguieron las actividades financieras y de seguros, con 8,608; transporte, almacenamiento y correo, con 7,604; los servicios sociales y de salud, con 6,595; y el comercio, con 5,577.

El avance habría sido mayor de no ser por el comportamiento de la actividad agrícola, donde el número de empleados privados cayó en 21,734 personas, de 88,592 a 66,858.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que Panamá alcanzó una cifra de 852,000 empleados formales y destacó que, después de más de una década, el sector privado volvió a impulsar la creación de puestos de trabajo.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que Panamá alcanzó un récord de 852 mil empleos formales y aseguró que su administración seguirá impulsando inversiones para generar más oportunidades laborales.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/Qo6TpbUAZ5 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 23, 2026

René Quevedo, especialista en mercado laboral, afirmó que la recuperación del empleo privado comenzó en el segundo semestre de 2024 y se ha mantenido durante 2026. Destacó que, por primera vez en 13 años, el sector privado generó la mayor parte de los nuevos empleos asalariados.

Quevedo señaló que, durante el primer semestre de 2026, se tramitaron 22% más contratos laborales que en igual periodo de 2025 y las recaudaciones por cuotas obrero-patronales crecieron 6.9%, indicadores que, a su juicio, refuerzan la señal de expansión del mercado laboral.

El experto también vinculó la mejora del empleo con el aumento de las ventas de automóviles, la reducción de la morosidad bancaria y el crecimiento de 15% en la recaudación del ITBMS entre enero y mayo. No obstante, advirtió que persiste una brecha entre la evolución de los indicadores económicos y la percepción de los consumidores.