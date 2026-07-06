El turismo en Panamá crecerá 8.4% en 2026, según proyección del WTTC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo proyecta que Panamá estará entre los mercados de mayor dinamismo de la región. Entre enero y abril, el país recibió 1.28 millones de visitantes y generó $2,636.6 millones en divisas.

El turismo es uno de los sectores con mayor proyección económica en Panamá para este año. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC por sus siglas en inglés, estima que este sector crecerá a una tasa de 8.4% este año en Panamá, y ubica al país como una de las regiones con mayor dinamismo en Centroamérica y el Caribe.

El organismo prevé que el gasto de los visitantes internacionales en Panamá crecerá 8.9%, en un contexto regional en el que la actividad avanzaría por encima del promedio mundial.

Las estimaciones coinciden con el comportamiento que ha tenido la actividad turística en los primeros meses del año. Entre enero y abril de este año, el país recibió a más de 1.28 millones de visitantes internacionales, lo que representó un aumento de 16.4% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1.10 millones de personas que ingresaron al país.

Del total registrado este año, 954,989 correspondieron a turistas, es decir personas que se quedan en el país por más de dos noches. Este volumen de turistas creció 18.2% interanual en contraste con los 808,209 registrados entre enero y abril del año pasado.

El repunte también se reflejó en los ingresos turísticos. En los primeros cuatro meses del año, el país captó $2,636.6 millones en divisas, sin incluir transporte internacional, es decir, $344.9 millones más que en igual período de 2025. Esto equivale a un incremento de 15%, de acuerdo con las cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Grupo de turistas en ciudad de Panamá. LP/Elysée Fernández

Los turistas que ingresan a través de las terminales de cruceros también aumentaron en los cuatro meses analizados. Se reportó la llegada de 220,813 cruceristas, 11.7% más que en el mismo período de 2025 cuando llegaron 198,086 cruceristas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como la principal puerta de entrada al país, al concentrar 70% de las llegadas entre enero y abril.

Por esta terminal ingresaron 897,278 visitantes, 21.4% más que un año antes.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen operan 15 aerolíneas de pasajeros y 17 compañías de carga. Cortesía

América del Sur fue la región con mayor peso entre los visitantes que ingresaron por Tocumen, al aportar 331,157 personas, equivalentes al 36.9% del total y un crecimiento de 29.4% frente a 2025.

Colombia se mantuvo como el principal mercado sudamericano, con 127,852 visitantes, seguido por Ecuador, con 45,972, y Argentina, con 40,124. También aumentaron las llegadas desde América del Norte, en 20.1%, y Europa, en 21.4%.

La segunda región con mayor volumen de visitantes en Panamá es América del Norte. La ATP registra que desde esa región visitaron Panamá 266,057 personas, la mayoría, de Estados Unidos (199.052 turistas), seguido de Canadá (33,022 personas) y México con 33,982 personas.

Mientras que de Europa ingresaron, en este periodo de enero a abril, un total de 134,561 visitantes. España se mantuvo como el país europeo que más visitantes trae a Panamá con 28,587 viajeros, le siguen: Francia 17,072 visitantes, después Italia con 14,199 Alemania con 18,114 Holanda con 12,363 visitantes y Reino Unido con 10,850 visitantes.

La ATP estima además que la ocupación hotelera en abril se ubicó alrededor de 66%.

El visitante permaneció en promedio ocho días en Panamá y realizó un gasto aproximado de $2,051 durante su estadía, equivalente a unos $256 diarios.

Piden incentivar el turismo en el interior

El sector empresarial señala que las proyecciones del crecimiento del turismo deben reforzar la estrategia para promover aún más la actividad hacia el interior de Panamá y que no se concentre solo en la ciudad capital.

Un estudio de Indesa, presentado en el foro de turismo realizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos (Apede) en mayo, revela que con una mejor conectividad, infraestructura y oferta turística en las provincias, Panamá podría recibir 4.4 millones de visitantes internacionales en 2035.

Isla Iguana en Pedasí.

De ese total, unos 1.5 millones llegarían a destinos del interior del país, lo que permitiría más que duplicar el gasto turístico fuera de la capital, de $2,100 millones a $4,600 millones.

El informe añade que por cada $100 generados en hoteles y restaurantes se activan cerca de $60 adicionales en otros sectores, mientras que cada millón de dólares en ventas turísticas genera más de 42 empleos.