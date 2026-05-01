Eliminación de aranceles y salvaguardas: claves del acuerdo comercial UE- Mercosur

El acuerdo eliminará el 91% de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92% a las de Mercosur, desde hoy mismo para algunos productos y de forma progresiva para el resto.

El acuerdo comercial entre la Unión Europa y Mercosur entró este viernes en vigor, de forma provisional, más de 25 años después de que se empezase a negociar, creando un mercado de 700 millones de personas en el que se eliminarán más del 90% de los aranceles.

Al margen de su impacto económico, el acuerdo tiene también una trascendencia política por su defensa del multilateralismo en un periodo geopolíticamente convulso y por la voluntad europea de ganar en Latinoamérica el terreno perdido frente a China.

El pacto echa a andar pese a la principal oposición de Francia y del sector agrícola europeo, pero su continuidad no está del todo garantizada, porque el Parlamento Europeo ha preguntado al Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad antes de ratificarlo.

Un paso que también ha dado Polonia, cuyo gobierno cuestiona la entrada en vigor provisional antes de que la Eurocámara haya dado su visto bueno.

Eliminación de aranceles

El acuerdo eliminará el 91% de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92% a las de Mercosur, desde hoy mismo para algunos productos y de forma progresiva para el resto.

La UE, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay han pactado cuotas arancelarias para otros productos que no están completamente liberalizados, entre ellos, los agroalimentarios.

Principales exportaciones de la UE a Mercosur:

- Sector automovilístico: El 35 % se eliminará por completo de forma progresiva, en 15 años para los vehículos de combustión y en 18 para los eléctricos.

- Vino: El arancel actual del 27 % se eliminará por completo en el octavo año, aunque el de los vinos espumosos de gama alta desaparece a partir de hoy, mientras que los de gama baja, a los 12 años.

- Otros productos agroalimentarios: El acuerdo reconocerá 344 Indicaciones Geográficas europeas, 59 de ellas españolas (entre ellas el Jerez, el Cava, el Rioja, el Ribera del Duero; Jamón de Jabugo y Guijuelo, Sobrasada de Mallorca; el aceite de oliva de Priego de Córdoba, Baena, Les Garrigues y Siurana; Turrón de Jijona)

- Maquinaria: El 20 % actual se eliminará en un máximo de 15 años

Principales exportaciones de Mercosur a la UE:

- Carne de vacuno: Se ha pactado una cuota de 99.000 toneladas al año a un arancel del 7,5 %.

- Carne de pollo: Se ha pactado una cuota de 180.000 toneladas anuales al 0 %.

- Azúcar: 180.000 anuales libres de aranceles desde Brasil y 10.000 toneladas al 0 % desde Paraguay.

- Miel: 45.000 toneladas al año a un gravamen del 0 %.

- Huevos: 3.000 toneladas al año al 0 %.

- Cítricos: la exportación de limones estará libre de aranceles en 7 años y la de naranjas y mandarinas, en 10.

Salvaguardas

Para proteger a los agricultores de posibles perjuicios por la importación de estos productos agrícolas, la UE ha aprobado medidas de salvaguarda que permiten la suspensión temporal de las preferencias arancelarias.

La Comisión Europea deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles como la carne de ave, de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar aumentan un 5% sobre la media de tres años y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5% por debajo del precio en la UE.

Además, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a reforzar los controles fitosanitarios en las fronterizos para asegurar que los alimentos, los animales y los productos vegetales que entran a la Unión Europea cumplen con las reglas comunitarias y evitar así una posible competencia desleal por parte de los agricultores latinoamericanos.