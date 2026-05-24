Panamá, 24 de mayo del 2026

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    Embajador de Corea respalda artes marciales en Panamá

    El encuentro entre el embajador de Corea del Sur, Han Byoung-jin, y maestros panameños de artes marciales coreanas marca un acercamiento histórico para impulsar la promoción cultural, deportiva y formativa de estas disciplinas en Panamá.

    Redacción de La Prensa
    Embajador de Corea respalda artes marciales en Panamá
    Miembros de la Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas presidida por el Rolando Vergara y el Excelentísimo Embajador de Corea en Panamá, Han Byoung-jin. Cortesía

    El embajador de Corea del Sur en Panamá, Han Byoung-jin, sostuvo una reunión-cena con representantes de la Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas, en un encuentro considerado histórico por sus organizadores al ser la primera vez que un diplomático coreano de alto nivel comparte con maestros de distintas disciplinas marciales coreanas en el país.

    La actividad se realizó el pasado 14 de mayo y contó con la participación de los maestros Luisa Esposito, representante de Haidong Gumdo; Diógenes Robolt, de Tang Soo Do; Varo Barragán, de Tae Kwon Do; y Rolando Vergara, presidente de la fundación y representante de Hapkido.

    Embajador de Corea respalda artes marciales en Panamá
    Durante el encuentro con los maestros Luisa Esposito (Haidong Gumdo); Diógenes Robolt C.(Tang Soo Do); Varo Barragán (Tae Kwon Do); y Rolando Vergara (Hapkido) se desarrolló un conversatorio en el que se abordaron temas fundamentales: el origen, la historia y el desarrollo de las artes marciales coreanas en la República de Panamá.

    Durante el encuentro se desarrolló un conversatorio sobre el origen, la historia y el desarrollo de las artes marciales coreanas en Panamá, así como el impacto que estas disciplinas tienen en la formación de niños, jóvenes y adultos.

    Según los participantes, las artes marciales no solo aportan beneficios físicos, sino también contribuyen al fortalecimiento del carácter, la disciplina, el respeto y los valores personales de los practicantes.

    El embajador Han Byoung-jin expresó además su disposición de apoyar iniciativas que promuevan el crecimiento y la difusión de las artes marciales coreanas en Panamá. En la reunión también participaron Gwak Dohyun, jefe adjunto de misión, e Irene Kang, especialista en asuntos económicos y culturales de la embajada.

    Embajador de Corea respalda artes marciales en Panamá
    Este evento abre nuevas posibilidades para el desarrollo de las artes marciales coreanas en territorio panameño.

    Por su parte, Rolando Vergara agradeció el respaldo diplomático y destacó que el encuentro representa “un paso muy importante” para fortalecer los vínculos culturales y acercar a la comunidad panameña a las raíces de estas disciplinas.

    La fundación indicó que la reunión abre nuevas oportunidades de cooperación cultural y deportiva entre Panamá y Corea del Sur.

    Redacción de La Prensa

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