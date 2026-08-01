Embajador de la India se despide de Panamá abriendo la puerta a medicamentos más baratos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al culminar su misión diplomática, Sumit Seth anunció gestiones con las autoridades de salud para introducir farmacéuticas indias que reduzcan los costos y eleven la competencia en el país.

Para facilitar la entrada de un mayor número de empresas farmacéuticas indias al mercado local, la diplomacia india ha mantenido intensas conversaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), informó el embajador de la República de la India, Sumit Seth, previo a culminar su misión diplomática en el país.

Explicó que el objetivo central de esta iniciativa es generar una mayor competencia comercial que permita bajar los precios de los medicamentos en Panamá, asegurando al mismo tiempo los más altos estándares de calidad internacional.

El embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, afirma que cada vez más empresas indias ven al país como una plataforma estratégica para atender el mercado latinoamericano.

“India es la farmacia del mundo, donde producimos medicamentos del primer mundo”, afirmó el Seth al destacar el potencial de su nación para aliviar los costos de salud pública en Panamá.

Panamá como el centro de negocios entre India y Latinoamérica

Más allá de la salud, el embajador destacó que su gestión fortaleció la alianza estratégica bilateral, dejando encaminada una robusta agenda enfocada en cinco pilares clave: Comercio e inversión constantes, vínculos directos entre empresas, productos farmacéuticos accesibles, mayor conectividad logística y desarrollo de capacidades mediante becas y capacitaciones técnicas.

Además, el Dr. Seth resaltó que se están organizando las bases para un futuro Encuentro Empresarial India-América Latina. Gracias a su privilegiada posición geográfica y conectividad regional, Panamá se perfila como el hub idóneo para conectar a las corporaciones asiáticas con los socios comerciales de todo el continente, señaló el diplomático.

Un ‘hasta luego’

En una recepción con motivo de concluir su misión diplomática en Panamá, asistieron destacadas figuras públicas, miembros de la comunidad indostana y representantes de organizaciones civiles. En representación del presidente José Raúl Mulino y del canciller Javier Martínez-Acha, la recepción contó con la participación oficial del canciller encargado, Carlos Guevara Mann.

Las autoridades panameñas agradecieron la contribución del Seth en el impulso del comercio, la tecnología, el turismo y el emprendimiento. Por su parte, el diplomático agradeció el respaldo recibido durante su gestión, asegurando que este momento no representa un adiós definitivo, sino un “hasta luego” para dos naciones que seguirán construyendo puentes de desarrollo conjunto.