Emiratos aumentará los precios del combustible entre un 30% y 72% por la guerra

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes que aumentará a partir del miércoles los precios del combustible en el país entre un 30% y un 72%, por la volatilidad del mercado energético y las cambiantes tendencias del petróleo ante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán.

El diésel destaca en esta subida, con un salto del 72.4% respecto a marzo, dado que el precio del litro en abril será de 4.69 dirham emiratíes (1,28 dólares) frente a los 2.72 dirham (0.74 dólares) del mes anterior, de acuerdo con los nuevos precios anunciados por las empresas distribuidoras de combustible y aprobados por el Comité de Control de Precios de EAU.

Mientras, la gasolina Súper 95 -la opción más usada en el país del golfo Pérsico- aumenta de un mes a otro un 32.3%, de 2.48 a 3.28 dirham (0.68 a 0.89 dólares), y la gasolina de 98 octanos es la que menos sube (30.9%) de la lista, concretamente de 2.59 dirham (0.71 dólares) a 3.39 dirham (0.92 dólares).

Por último, la gasolina de 91 octanos aumenta un 33.3%, de 2.40 a 3.20 dirham (0.65 a 0.87 dólares), según la lista.

El precio del petróleo se ha disparado, superando la barrera de los 100 dólares por barril, desde que estalló la guerra el 28 de febrero y después de que Irán comenzara a atacar instalaciones energéticas en Catar, EAU y Arabia Saudí, principales productores de hidrocarburos en el mundo, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes contra el país persa.

Uno de los factores clave de este aumento es el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde fluye aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.