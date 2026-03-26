Emiten alerta por estufas Frigidaire vendidas en Panamá por posible fuga de gas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según el fabricante, las unidades afectadas fueron elaboradas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de octubre de 2025.

Un aviso de seguridad emitido por el fabricante Electrolux Home Products International encendió las alertas en Panamá, tras detectarse un posible problema en algunos modelos de estufas comercializados en el país bajo las marcas Frigidaire, Frigidaire Gallery y Frigidaire Professional.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detalló que de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, se identificó un potencial riesgo asociado a una ignición lenta en el quemador de horneado, situación que podría generar olor a gas, la formación de una llama no visible o, en determinados casos, una posible fuga de gas.

Los modelos involucrados en el aviso corresponden a PCFG3080AF, GCRG3060BF, FCRG3052BS, FCRG3083AS y GCFG3059BF.

Según el fabricante, las unidades fueron elaboradas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de octubre de 2025, con números de serie comprendidos entre VF52200000 y VF54399999.

En Panamá, se reporta que 96 unidades de estos productos fueron adquiridas por distribuidores locales, entre ellos Tech & House, Panafoto S.A., Ace International Hardware y Central America Appliance.

Como parte de las medidas correctivas, Electrolux anunció que reemplazará el componente afectado por otro que no presenta el riesgo identificado, tanto para las unidades entregadas a distribuidores como para aquellas ya adquiridas por consumidores.

De forma preventiva, Acodeco solicitó a los comercios suspender inmediatamente la venta de las estufas incluidas en el rango señalado, informar sobre las unidades comercializadas y contactar a los compradores para recomendarles suspender el uso del producto hasta que se realice el reemplazo correspondiente.