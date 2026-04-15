Panamá, 15 de abril del 2026

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    Transporte púbico

    Empieza a regir el subsidio al combustible; se establece tope semanal

    Henry Cárdenas P.
    Empieza a regir el subsidio al combustible; se establece tope semanal
    Los buses de rutas internas están incluidos en el plan de subsidio. Archivo

    El subsidio al combustible para el transporte público de pasajeros, colectivo y selectivo, empezó a regir este miércoles 15 de abril.

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    Transportistas de carga agrícola se declaran en crisis y exigen el subsidio para ya Alta demanda del subsidio de combustible satura la plataforma en su arranquePaso a paso: cómo solicitar el subsidio al combustible en Panamá

    De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de 21 mil vehículos se han registrado para recibir el beneficio, ante el incremento del petróleo a nivel internacional. Se espera que en las próximas horas la cifra supere los 45 mil transportistas en todo el país.

    El tope de taxis es $53.49 por semana. La semana es de lunes a domingo y el tope de buses, colectivos, rutas internas y colegiales es de $86. Entonces, ese tope, esta semana, lo vamos a cortar el domingo, lo cual quiere decir que esta semana es de miércoles a domingo. Vamos a ver cómo se comporta y la próxima semana, si hay que ajustar, se ajusta, pero tendríamos que volver a hacer las corridas del mes”, dijo Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) a TVN Noticias.

    La medida para la estabilización temporal del precio de los combustibles quedará con un tope de 88 centavos por litro para la gasolina de 91 octanos y de 90 centavos por litro para el diésel bajo en azufre, principales combustibles utilizados por el sector transporte. La gasolina de 95 octanos queda excluida.

    Por otro lado, Fábrega dijo que este viernes empezará el registro del transporte de carga, que pidió ser incluido en el beneficio.

    Representantes de Tierras Altas, Renacimiento, Boquete y Tierras Bajas, en Chiriquí, se movilizaron este martes 14 de abril hacia la Gobernación de la provincia para exigir un enlace directo con el Ejecutivo, denunciando que el sector ha sido ignorado en las mesas de negociación del subsidio del combustible.

    La preocupación del sector trasciende el costo del diésel. Los transportistas advierten que la pérdida de poder adquisitivo del panameño está afectando directamente el consumo de alimentos.

    Este plan de subsidio por parte del Gobierno ronda los 15 millones de dólares adicionales al mes para que el pasaje no aumente.

    El beneficio también se extenderá a pescadores artesanales y al sector agropecuario.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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