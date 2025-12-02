Panamá, 02 de diciembre del 2025

    Fin de Año

    Empiezan las Naviferias en tres provincias; las personas formaron fila desde la madrugada de este martes

    Henry Cárdenas P.
    Para este martes 2 de diciembre, las Naviferias se desarrollaron en tres provincias. Cortesía

    Desde horas de la madrugada, de este martes 2 de diciembre, las personas se agolparon para hacer largas filas para comprar sus bolsas de comida, en el inicio de las Naviferias que organiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

    Las ventas de estos productos se llevan a cabo este martes en Chiriquí, Los Santos y Herrera.

    Se tenía previsto que los puntos de venta estuvieran operativos desde las 7:00 a.m., pero, al contar con la logística preparada, cerca de las 4:00 a.m. inició la venta.

    De acuerdo con el IMA, en esta primera fecha esperan vender los 35 mil jamones que tienen a disposición de los consumidores.

    El IMA recordó que las personas interesadas en adquirir la caja deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable, como parte de las disposiciones logísticas establecidas para estas ferias.

    Las cajas navideñas tendrán un costo de $15.00 e incluirán un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

    Naviferias para el martes 2 de diciembre

    Chiriquí

    • Plaza del Ferrocarril, distrito de Bugaba

    • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

    • Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno

    Los Santos

    • Parque Simón Bolívar, distrito de Los Santos

    • Parque Viviana Pérez, distrito de Guararé

    • Parque Belisario Porras, Las Tablas

    Herrera

    • Parque Herrera, en Chitré cabecera

    • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

    • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

