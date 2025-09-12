Empleadores en Panamá prevén un mercado laboral estable para el cuarto trimestre de 2025, según ManpowerGroup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los empleadores en Panamá anticipan un mercado laboral estable para el cuarto trimestre de 2025, con intenciones de contratación de 24 puntos porcentuales, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá.

La encuesta, realizada entre más de 200 empleadores a nivel nacional, muestra que la expectativa neta de empleo ajustada estacionalmente se ubica en 24%, lo que representa un descenso de 2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2025 y 1 punto por debajo del trimestre anterior, pero 3 puntos por encima del mismo periodo en 2024.

En la región de América del Sur y Central, Panamá ocupa el sexto lugar por sus perspectivas de empleo, manteniéndose dentro del promedio regional, señala un informe.

“Los resultados reflejan un clima de confianza sostenida por parte de los empleadores panameños, impulsado por la estabilidad económica y el dinamismo de sectores clave como Bienes de Consumo y Servicios, y Finanzas y Bienes Raíces”, indicó Dadhjy Jiménez, gerente país de ManpowerGroup Panamá, en un comunicado.

Sectores con mayor y menor expectativa de contratación

Todos los sectores presentan expectativas de contratación para el último trimestre del año. Bienes de Consumo y Servicios lidera con un 46%, seguido por Finanzas y Bienes Raíces (33%), Manufactura (24%), Salud y Ciencias de la Vida (22%), y Transporte, Logística y Automotriz (22%).

Por otro lado, Servicios de Comunicación (17%), Otros (11%) y Tecnologías de la Información (3%) reportaron cifras por debajo del promedio nacional.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup es una herramienta global que mide las perspectivas de contratación de empleadores en distintos países.

Jiménez señaló que “aunque Bienes de Consumo y Servicios se posiciona como el sector con mayores expectativas de empleo, algunos sectores aún enfrentan desafíos para alcanzar el ritmo de crecimiento del mercado, lo que hace necesario implementar estrategias de atracción y retención de talento más específicas”.

Impacto de la automatización y reducción de roles

La encuesta también revela que la reducción de roles por optimización de procesos, cambios en las habilidades requeridas, automatización y ajustes de planilla según la demanda del mercado son factores que afectan la fuerza laboral en Panamá.

En cuanto al tamaño de las organizaciones, las empresas pequeñas (10 a 49 empleados) muestran las expectativas más optimistas, con un 28%, mientras que las grandes empresas (1,000 a 4,999 empleados) registran la más baja, con un 11%.

La próxima edición de la encuesta se publicará en diciembre de 2025, cuando se conocerán las expectativas de contratación para el primer trimestre de 2026.