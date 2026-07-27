Empleo: Aspiraciones salariales en Panamá caen 6.59% durante el primer semestre de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El salario promedio pretendido es de $998 en junio y en febrero estaba en $1,069, según último reporte Index de Konzerta.

Las expectativas económicas de los profesionales panameños han experimentado un fuerte ajuste a la baja, de acuerdo con el más reciente informe del Index del Mercado Laboral de Konzerta.

La pretensión salarial promedio de los buscadores de empleo disminuyó un 6.59% durante el primer semestre de 2026, cerrando el mes de junio en $998 mensuales.

Este retroceso duplica la caída del 3.36% registrada en el primer semestre de 2024 y contrasta drásticamente con el repunte del 1.63% reportado en el mismo periodo de 2025.

OPERACIÓN. Konzerta tiene años analizando el mercado local. LA PRENSA/ Archivo

A nivel interanual, la remuneración exigida por los talentos muestra un descenso del 6.41% en comparación con junio del año anterior.

A pesar de la tendencia a la baja, el mercado dio señales de estabilización en junio con un leve incremento del 0.40% respecto a mayo, lo que sugiere que las pretensiones buscan un punto de equilibrio.

Ajustes por jerarquía y sectores mejores pagados

El comportamiento del mercado laboral panameño varía significativamente según el nivel de experiencia de las vacantes analizadas:

Jefaturas y Supervisión: El salario promedio pretendido se situó en $1,281, reflejando una leve caída mensual del 0.80%.

Segmento Senior / Semi-Senior: Registró un incremento mensual del 0.85%, fijando la expectativa media en $1,042. En este grupo, las posiciones de Ingeniería Civil lideran con solicitudes de $2,000, seguidas por Liderazgo de Proyecto (Tecnología) con $1,500.

Segmento Junior: La media se ubicó en $740 (baja del 0.57%). Los puestos del área de Tecnología y Sistemas (Redes) encabezan el sector con una aspiración de $825, mientras que los cargos de Mantenimiento y Limpieza registran la solicitud más baja con $637.

Las aspiraciones varían de acuerdo a la vacante solicitada. Cortesía/Konzerta

Reducción en la brecha de género y dinámicas de postulación

El informe de Konzerta destaca una evolución positiva en materia de equidad: la brecha de requerimiento salarial entre hombres y mujeres cayó al 4.57% en junio, lo que representa una mejora de 1.3 puntos porcentuales frente al 5.87% del año pasado.

En términos monetarios, los hombres aspiran a un sueldo promedio de $1,015, frente a los $971 solicitados por las mujeres.

Asimismo, se identifica un patrón marcado en las postulaciones: las mujeres lideran la búsqueda de empleo en las categorías Senior y Semi-Senior con el 54.15% de las aplicaciones totales.

Por el contrario, los hombres dominan las postulaciones en las posiciones de nivel Junior (50.68%) y en los cargos de Jefatura o Responsable, donde alcanzan el 58.78% de la participación.