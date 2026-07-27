Empleo: Aspiraciones salariales en Panamá caen 6.59% durante el primer semestre de 2026

Las expectativas económicas de los profesionales panameños han experimentado un fuerte ajuste a la baja, de acuerdo con el más reciente informe del Index del Mercado Laboral de Konzerta.
La pretensión salarial promedio de los buscadores de empleo disminuyó un 6.59% durante el primer semestre de 2026, cerrando el mes de junio en $998 mensuales.
Este retroceso duplica la caída del 3.36% registrada en el primer semestre de 2024 y contrasta drásticamente con el repunte del 1.63% reportado en el mismo periodo de 2025.
A nivel interanual, la remuneración exigida por los talentos muestra un descenso del 6.41% en comparación con junio del año anterior.
A pesar de la tendencia a la baja, el mercado dio señales de estabilización en junio con un leve incremento del 0.40% respecto a mayo, lo que sugiere que las pretensiones buscan un punto de equilibrio.
Ajustes por jerarquía y sectores mejores pagados
El comportamiento del mercado laboral panameño varía significativamente según el nivel de experiencia de las vacantes analizadas:
Jefaturas y Supervisión: El salario promedio pretendido se situó en $1,281, reflejando una leve caída mensual del 0.80%.
Segmento Senior / Semi-Senior: Registró un incremento mensual del 0.85%, fijando la expectativa media en $1,042. En este grupo, las posiciones de Ingeniería Civil lideran con solicitudes de $2,000, seguidas por Liderazgo de Proyecto (Tecnología) con $1,500.
Segmento Junior: La media se ubicó en $740 (baja del 0.57%). Los puestos del área de Tecnología y Sistemas (Redes) encabezan el sector con una aspiración de $825, mientras que los cargos de Mantenimiento y Limpieza registran la solicitud más baja con $637.
Reducción en la brecha de género y dinámicas de postulación
El informe de Konzerta destaca una evolución positiva en materia de equidad: la brecha de requerimiento salarial entre hombres y mujeres cayó al 4.57% en junio, lo que representa una mejora de 1.3 puntos porcentuales frente al 5.87% del año pasado.
En términos monetarios, los hombres aspiran a un sueldo promedio de $1,015, frente a los $971 solicitados por las mujeres.
Asimismo, se identifica un patrón marcado en las postulaciones: las mujeres lideran la búsqueda de empleo en las categorías Senior y Semi-Senior con el 54.15% de las aplicaciones totales.
Por el contrario, los hombres dominan las postulaciones en las posiciones de nivel Junior (50.68%) y en los cargos de Jefatura o Responsable, donde alcanzan el 58.78% de la participación.