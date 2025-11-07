Empleo: Chiquita anuncia feria para reclutar personal en Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante cinco días, a partir del 11 de noviembre, la empresa Chiquita Brands comenzará el reclutamiento de personal para sus operaciones en 22 fincas en Changuinola, Bocas del Toro.

Las contrataciones se harán a través de cinco empresas bananeras, que operarán bajo el modelo de aparcería. Bajo este esquema, la empresa bananera le otorga a las asociaciones de productores las fincas para que puedan trabajarlas y explotarlas. Chiquita se encargará de comprar la fruta y colocarla en los mercados internacionales.

Para tal fin, la empresa anunció el cronograma de una serie de ferias de reclutamiento en el distrito de Changuinola, donde participarán el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y las cinco empresas de aparcería vinculadas a la compañía.

Los empleos serán para labores de campo en una primera fase y posteriormente para labores de cosecha y cultivo, los cuales se reactivarán progresivamente entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

La empresa informó que espera cubrir, en total, 5,000 empleos paulatinamente, de los cuales, a diciembre de este año, espera haber concretado la contratación de al menos 3,000 personas para las labores de cosecha de campo y 2,000 personas para cosecha y cultivo durante el primer trimestre de 2026. Según Mitradel, la empresa ya ha contratado a 1,600 personas.

Las ferias se desarrollarán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en distintos puntos del distrito:

Martes 11 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las Tablas Assets, correspondiente a las fincas 44, 45, 46 y 47. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 45.

Miércoles 12 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Guabito Assets, correspondiente a las fincas 41, 43 y 53. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 41.

Jueves 13 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 30 Assets, correspondiente a las fincas 15, 24, 32, 33 y 85. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 33.

Viernes 14 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 60 Assets, correspondiente a las fincas 62, 63, 64, 65 y 66. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 65.

Sábado 15 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Finca 8 Internacional, correspondiente a las fincas 02, 03, 11, 12 y 13. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 13.

Los interesados deberán presentar copia de su cédula, número y certificación de cuenta bancaria, correo electrónico activo, récord policivo y certificado de buena salud con vigencia no mayor a un mes.

Se recomienda que cada persona asista únicamente a la feria organizada por la empresa de aparcería más cercana a su residencia para garantizar un proceso ordenado. Asimismo, se sugiere no asistir con niños.

Chiquita retomó operaciones el pasado mes de septiembre luego de la firma en agosto del memorandum de entendimiento entre el Gobierno de Panamá y la empresa para garantizar las operaciones en Bocas del Toro.

Entre mayo y julio de este año las protestas en Bocas del Toro provocaron la paralización de la producción de la bananera, el cierre de operaciones y forzó el despido de cerca de 6,000 personas en esa zona.