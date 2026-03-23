Empleo ejecutivo en Panamá: estas son 10 vacantes de alto perfil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las oportunidades laborales incluyen cargos gerenciales y jefaturas en empresas de sectores como comercio, hotelería, banca, alimentos y servicios.

La plataforma de empleo Konzerta presentó una selección de 10 vacantes ejecutivas y directivas en Panamá, como parte de una oferta que supera los 75 puestos de liderazgo disponibles actualmente en su sección de empleos de alto perfil.

De acuerdo con la empresa, estas posiciones están dirigidas a profesionales que buscan asumir mayores responsabilidades dentro de las organizaciones.

La selección incluye plazas como gerente de ventas en Cochez & Cía, gerente de país en Search Latinoamérica y gerente de distrito en Burger King.

También aparecen cargos como líder de sostenibilidad y riesgo ambiental en Microserfin, líder de sistemas administrativos en El Machetazo y jefe de entretenimiento en Bern Hotels & Resorts.

El listado se completa con vacantes como jefe de talento y cultura de operaciones en Productos Toledano, gerente de cobros y créditos especiales en Canal Bank, jefe de mantenimiento en CORPEISA y supervisor de operaciones en Estrella Azul.

En paralelo, Konzerta divulgó hallazgos de su estudio Líderes o jefes, que analiza qué aspectos valoran más los profesionales en el liderazgo dentro de las empresas.

Según el informe, el 83% de los consultados considera que la principal señal de un buen liderazgo es el buen clima laboral. Le siguen los resultados obtenidos por los equipos de trabajo, con 72%, y la capacidad de resolver problemas de manera efectiva, con 55%.

Otros indicadores mencionados son la baja tasa de renuncias dentro del equipo, el aumento en la satisfacción y compromiso de los colaboradores, así como la mejora en la calidad del trabajo y la satisfacción del cliente.

Para Konzerta, en un mercado laboral cada vez más dinámico, contar con líderes sólidos sigue siendo clave para que las empresas puedan adaptarse, innovar y mantener una cultura organizacional saludable.