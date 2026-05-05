Empleos: Abren vacantes de alto perfil con proyecciones de mejora salarial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Según el último informe de Konzerta, el 79% de las empresas planea expandir sus plantillas este año, con una oferta actual de más de 75 posiciones de liderazgo en sectores estratégicos.

El mercado laboral panameño inicia el segundo trimestre de 2026 con un optimismo renovado, liderando proyecciones de aumento salarial en la región y con aperturas de vacantes para altos ejecutivos

De acuerdo con el estudio “Balance 2025 y Expectativas 2026” de la plataforma Konzerta, Panamá se posiciona como el país con las mejores proyecciones de incremento salarial en América Latina, superando a mercados como Argentina, Ecuador y Chile.

Los datos revelan que el 59% de los especialistas en Recursos Humanos en el país tienen planificado realizar ajustes salariales al alza durante este año.

Esta dinámica viene acompañada de una robusta intención de contratación, ya que casi ocho de cada 10 expertos prevén aumentar su fuerza laboral para hacer frente a los desafíos del 2026.

Empleos. Cortesía/Konzerta

Oportunidades de alto perfil

En respuesta a esta demanda, de acuerdo al estudio, la sección de Puestos Ejecutivos de Konzerta ha registrado un repunte, concentrando actualmente más de 75 vacantes para cargos de jefatura y gerencia. Entre las posiciones más destacadas de la semana se encuentran roles críticos en instituciones financieras y empresas de consumo masivo, tales como:

Sector Bancario: Banistmo busca un Director(a) de Tecnología, mientras que Banco General y Credicorp Bank requieren Gerentes de Banca de Inversión y de Sucursal, respectivamente.

Retail y Consumo: Starbucks Coffee y Grupo Adams lideran la búsqueda de gerentes para desarrollo de tiendas y mercadeo.

Industria y Logística: Riba Smith solicita un Gerente de Abastecimiento Industrial Cárnico y Panama Car Rental busca liderazgo técnico para operaciones mineras.

Este auge de vacantes ejecutivas refleja una apuesta de las organizaciones por perfiles que combinen visión estratégica y capacidad de gestión para navegar el entorno económico actual.

Los expertos coinciden en que este es un momento oportuno para profesionales con experiencia que busquen dar el siguiente paso en su carrera profesional dentro del hub logístico y financiero regional.

Top 10 de vacantes de la semana:

- Banistmo requiere Director(a) de Tecnología. Aplica aquí

- Grupo Adams solicita Gerente de Mercadeo. Postúlate aquí

- Credicorp Bank busca Gerente de Sucursal. Aplica aquí

- Personal Soft requiere Delivery Executive Manager. Postúlate aquí

- Microserfin necesita Gerente de Oficina. Aplica aquí

- Starbucks Coffee busca Store Development & Facilities Manager. Postúlate aquí

- Banco General requiere Gerente de Banca de Inversión. Aplica aquí

- Sterling Tax Consultants busca Gerente de Contabilidad para Firma Contable. Postúlate aquí

- Panama Car Rental solicita Gerente Técnico de Taller Mina. Aplica aquí

- Riba Smith requiere Gerente de Abastecimiento Industrial Cárnico. Postúlate aquí