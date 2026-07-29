Empleos: BID Invest espera que $1,000 millones en préstamos impulsen muchas plazas de trabajo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El financiamiento se inyectará de forma directa a proyectos corporativos y a través de la banca privada para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La anunciada movilización de hasta $1,000 millones en inversión privada para Panamá llegará a la economía del país a través de dos vías: financiamiento directo a grandes proyectos y líneas de crédito mediante la banca comercial local, informó a La Prensa Gloria Lugo, representante del Grupo BID para Panamá.

Lugo sostiene que la estrategia busca permear a todo el tejido empresarial, utilizando la infraestructura financiera existente en el país para garantizar que los recursos se dispersen de manera eficiente y transparente en sectores clave como logística, construcción, energía y turismo.

Explicó que cada operación será identificada, evaluada y aprobada de manera independiente, conforme a las políticas y los procesos de BID Invest y aunque “el Estado no administrará los fondos”, antes de aprobar cada transacción el BID Invest solicitará la no objeción del Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gloria Lugo, representante del Grupo BID en Panamá. Cortesía

¿Qué bancos darán los préstamos?

Lugo reiteró a este medio que BID Invest puede otorgar financiamiento directamente a empresas y proyectos privados, así como trabajar con instituciones financieras para canalizar recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La participación de bancos y las condiciones dependerán de la elegibilidad, viabilidad y características de cada operación.

¿Cuáles serán las condiciones para pagar?

La vocera del BID Invest señala que las condiciones del financiamiento se negocian y acuerdan con sus clientes privados. “Las tasas, los plazos, las garantías y los demás requisitos dependen del riesgo de la operación, las condiciones del mercado, las necesidades del cliente y el impacto esperado en desarrollo.

BID Invest informó que ofrece un amplio abanico de productos financieros, “desde financiamiento de largo plazo para infraestructura y energía, los cuales pueden superar los 15 años hasta líneas de corto plazo para comercio exterior o facilidades de capital de trabajo para empresas del sector real”.

¿Cuándo llegará el dinero?

No existe un calendario de desembolsos predeterminado, ya que cada operación tiene su propio proceso de evaluación y ejecución.

Lugo destacó que durante la primera mitad de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente $200 millones en nuevas operaciones en Panamá. “Esperamos continuar ampliando ese volumen durante lo que resta de 2026 y hasta marzo de 2027, conforme se identifiquen, estructuren y aprueben proyectos elegibles”.

Además, agregó que cuando corresponde, pueden complementar el financiamiento comercial con asistencia técnica y recursos concesionales aportados por donantes. “Estos instrumentos pueden mejorar las condiciones financieras o reducir riesgos para hacer viables proyectos de alto impacto climático —por ejemplo, energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente— que no podrían desarrollarse exclusivamente con financiamiento de mercado", explicó Lugo. La utilización de estos recursos es selectiva y busca movilizar inversión privada adicional.

Además recalcó que todos los proyectos financiados por BID Invest deben cumplir con estándares ambientales y sociales.

Los préstamos están dirigidos a empresas de todos los tamaños y sectores. LP/Elysée Fernández

Exigen que con los préstamos se generen más empleos

Para transparencia, Lugo señaló que la información sobre las operaciones aprobadas se publica en las plataformas institucionales de la BID Invest, permitiendo a cualquier interesado conocer los proyectos y clientes financiados.

Finalmente, concluyó en que el éxito de esta inyección de liquidez no se medirá únicamente por el cumplimiento de la meta de los $1,000 millones colocados, sino por la capacidad de los intermediarios financieros y las empresas para traducir estos recursos en puestos de trabajo estables, adopción de tecnologías limpias e infraestructura resiliente para el país.