Empleos en Panamá: Las 10 mejores vacantes de alto perfil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Empresas líderes buscan personal profesional que maneje la inteligencia artificial en sectores como banca y línea de crucero, con cargos de jefatura y gerencia

Entre más de 75 vacantes de jefatura, gerencia y liderazgo, especialistas del portal de empleos Konzerta, identificaron las diez vacantes más atractivas de la semana para profesionales en Panamá.

El informe detalla las oportunidades de empleo para puestos ejecutivos en sectores clave como banca, retail y línea de cruceros, entre otras empresas que manejan la Inteligencia Artificial (IA), lideran la transformación digital en Panamá y el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

Aquí está el Top 10 de la semana:

De acuerdo al informe, estas posiciones reflejan las tendencias del mercado laboral actual, donde la capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas es cada vez más valorada.

Integran la IA para mejorar eficiencia

Konzerta destaca que la integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos empresariales no solo facilita el trabajo colaborativo y remoto, sino que también ha permitido la creación de nuevos puestos relacionados con el sector tecnológico.

Según el portal de empleos, los líderes empresariales están dejando atrás métodos tradicionales de gestión para dar paso a modelos más ágiles y eficientes, donde el cumplimiento de objetivos depende tanto del talento humano como de la integración de ecosistemas tecnológicos.

En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un aliado estratégico para aumentar la productividad, optimizar procesos y fortalecer la toma de decisiones.

Un estudio reciente de Konzerta revela el impacto de la IA en el mundo laboral:

68% reporta mayor eficiencia y productividad.

42% destaca la facilitación del trabajo remoto y colaborativo.

32% señala la creación de nuevos puestos vinculados a la IA.

32% menciona una mayor personalización en el trabajo.

26% subraya el incremento en medidas de protección de la información.

21% identifica mayor monitoreo del desempeño, desplazamiento de empleos tradicionales y dependencia tecnológica.

El informe concluye en que la IA no es solo una herramienta tecnológica, sino un catalizador de transformación empresarial. “Los líderes que logren conectar los problemas del negocio con las capacidades de la IA podrán reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones más informadas”, afirma Konzerta.

Destaca que la integración debe ser gradual, estratégica y siempre acompañada de formación y supervisión humana.