Panamá, 11 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MITRADEL

    Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal

    Getzalette Reyes
    Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal
    Consorcio Panamá Cuarto Puente está a cargo del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal. Cortesía

    La bolsa electrónica Empleos Panamá publicó nuevas oportunidades laborales para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las infraestructuras más estratégicas y complejas de la región.

    Actualmente, en el portal oficial se encuentran disponibles 18 vacantes en distintas áreas técnicas y profesionales.

    Entre los puestos destacados están:

    • Abogado

    • Ingeniero civil

    • Ingeniero de control de calidad

    • Ingeniero topógrafo

    • Dibujante – diseño estructural

    • Diseñador estructural

    • Coordinador de compras

    • Laboratorista de concreto

    • Topógrafo

    • Capataz

    • Reforzador

    • Carpintero

    • Electricista

    • Operador de equipo pesado de primera

    • Ayudante general

    • Banderillero

    • Timekeeper (encargado de registrar las horas de trabajo en obra)

    Los interesados pueden consultar los detalles de cada vacante, incluyendo descripción del puesto, responsabilidades y requisitos, a través del portal Empleos Panamá, donde también es posible realizar la postulación en línea.

    El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra actualmente un avance del 24.3% y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta su entrega total para el año 2028.

    Getzalette Reyes

    Portadista


