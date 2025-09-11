Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La bolsa electrónica Empleos Panamá publicó nuevas oportunidades laborales para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las infraestructuras más estratégicas y complejas de la región.

Actualmente, en el portal oficial se encuentran disponibles 18 vacantes en distintas áreas técnicas y profesionales.

Entre los puestos destacados están:

Abogado

Ingeniero civil

Ingeniero de control de calidad

Ingeniero topógrafo

Dibujante – diseño estructural

Diseñador estructural

Coordinador de compras

Laboratorista de concreto

Topógrafo

Capataz

Reforzador

Carpintero

Electricista

Operador de equipo pesado de primera

Ayudante general

Banderillero

Timekeeper (encargado de registrar las horas de trabajo en obra)

Los interesados pueden consultar los detalles de cada vacante, incluyendo descripción del puesto, responsabilidades y requisitos, a través del portal Empleos Panamá, donde también es posible realizar la postulación en línea.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra actualmente un avance del 24.3% y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta su entrega total para el año 2028.