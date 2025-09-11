Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal

La bolsa electrónica Empleos Panamá publicó nuevas oportunidades laborales para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las infraestructuras más estratégicas y complejas de la región.
Actualmente, en el portal oficial se encuentran disponibles 18 vacantes en distintas áreas técnicas y profesionales.
Entre los puestos destacados están:
Abogado
Ingeniero civil
Ingeniero de control de calidad
Ingeniero topógrafo
Dibujante – diseño estructural
Diseñador estructural
Coordinador de compras
Laboratorista de concreto
Topógrafo
Capataz
Reforzador
Carpintero
Electricista
Operador de equipo pesado de primera
Ayudante general
Banderillero
Timekeeper (encargado de registrar las horas de trabajo en obra)
Los interesados pueden consultar los detalles de cada vacante, incluyendo descripción del puesto, responsabilidades y requisitos, a través del portal Empleos Panamá, donde también es posible realizar la postulación en línea.
El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra actualmente un avance del 24.3% y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyecta su entrega total para el año 2028.