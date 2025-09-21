Emprendimiento en Panamá: cifras, retos y oportunidades según la Cámara de Comercio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) subrayó este domingo que el emprendimiento representa una de las mayores oportunidades de desarrollo económico para el país, pese a los retos que enfrenta el sector, entre ellos la alta informalidad.

De acuerdo con cifras de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), en Panamá existen cerca de 700 mil emprendedores, aunque casi la mitad se desenvuelve en la informalidad. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que el 49.3% de la población económicamente activa trabaja sin las garantías de un empleo formal, mientras que la tasa de desempleo ronda el 9.5%.

“El ingenio, la creatividad y las ganas de los panameños de salir adelante deben transformarse en motores de crecimiento sostenible”, destacó el gremio en su pronunciamiento dominical, en el que anunció la realización del III Congreso de Emprendimiento, este 23 de septiembre en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). El evento busca “convertir sueños en negocios formales, sostenibles y con impacto real en la economía nacional”.

#CámaraOpina Emprender no es fácil: hay caídas, sacrificios y dudas. Pero cuando una idea crece y se convierte en negocio, cambia vidas y transforma comunidades. Ese es el Panamá que queremos ver florecer. 🌱#IIICongresoDeEmprendimiento https://t.co/BUsLYQKde6 — Juan A. Arias S. (@juanariaspty) September 21, 2025

La Cciap recordó experiencias de proyectos apoyados por el sector privado, como el desarrollado en Toabré, Coclé, junto con el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde más de 150 familias recibieron formación, herramientas y semillas. Actualmente cuentan con granjas autosostenibles, un centro de acopio y un puesto de venta en el Mercado Público de Penonomé bajo el nombre Campesinos Unidos.

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2023/2024), Panamá figura entre los países con mayor tasa de actividad emprendedora temprana en Latinoamérica, comparable con naciones como Suecia e Italia.

No obstante, el gremio advirtió que el reto está en acompañar a los emprendedores hacia la formalidad. “Formalizarse no es un castigo, es abrirse a financiamiento, a clientes grandes y a la confianza del mercado”, señaló la Cámara.

El congreso incluirá conferencias sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, herramientas digitales y los trámites necesarios para emprender en regla. “Cada contacto que surja de este encuentro es una oportunidad para transformar comunidades y con ellas el futuro del país”, sostuvo la organización.