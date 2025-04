Empresa minera dispuesta a negociar tras señales del gobierno

Exclusivo Suscriptores

Todo apunta a que la decisión del presidente José Raúl Mulino sobre el futuro de la mina de cobre ha sido bien recibida por la empresa canadiense First Quantum, que operaba bajo concesión —a través de Minera Panamá— unas 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón, para la extracción de cobre, oro, plata y otros minerales.

Mulino dejó claro que cualquier plan de activación de la mina, suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no pasará por la Asamblea Nacional y que se buscará un mecanismo diferente a un contrato ley.

“La única ruta que no va a existir es un contrato ley. No habrá contrato ley minero. (…) La mina es de Panamá y de los panameños, de más nadie”, aseguró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El anuncio realizado por el mandatario panameño fue tema de conversación durante la llamada que esta semana sostuvo la plana ejecutiva de First Quantum, encabezada por Tristán Pascall, director ejecutivo, con analistas del mercado de valores, donde se discutió el resultado de las operaciones de la minera canadiense durante el primer trimestre.

Aunque en múltiples ocasiones se le preguntó a Pascall sobre el posible mecanismo que utilizaría el gobierno de Mulino para reactivar la mina, el ejecutivo indicó que esperarán sentarse a conversar para conocer la propuesta panameña antes de hacer comentarios sobre el futuro del proyecto.

Al ser consultado por Enrique Márquez, de Goldman Sachs, sobre lo planteado por Mulino, Pascall respondió: “Es prematuro comentar al respecto y agradecemos los comentarios del presidente. Él invitará a las partes a dialogar y, sin duda, dialogaremos; pero en cuanto al resultado, creemos que es prematuro comentarlo en este momento”.

Cuando fue cuestionado directamente sobre la negativa de Mulino de firmar un nuevo contrato, esta vez por Dalton Baretto, de Canaccord Genuity, una de las firmas más grandes de servicios financieros globales en Canadá, el director ejecutivo de First Quantum señaló que las palabras del presidente panameño son consecuentes con la realidad, ya que las dos anteriores leyes (9 de 1997 y 406 de 2023) no tuvieron éxito y no fueron duraderas en el tiempo.

Cabe recordar que en ambos casos la CSJ declaró inconstitucionales las leyes mencionadas por Tristán. En el caso de la Ley 406, los nueve magistrados determinaron que violentaba 25 artículos de la Constitución Nacional.

“Creemos que el presidente busca una solución duradera, algo que no ha sucedido con el enfoque anterior de derecho contractual, y, en definitiva, coincidimos plenamente. Nos centraremos en una solución legal duradera y justa para ambas partes, incluyendo al pueblo panameño. Pero creo, Dalton, que por el momento es prematuro comentar sobre posibles soluciones”, acotó Pascall.

Como era de esperarse, las palabras de Mulino generaron reacciones, como la del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá), que precisamente impulsó recursos contra ambas leyes mencionadas por Pascall y que, a la postre, fueron declaradas inconstitucionales.

En sus redes sociales, el CIAM indicó que, sin importar la figura que se utilice —ya sea una asociación público-privada u otro mecanismo—, la Corte Suprema de Justicia estableció en su fallo del 28 de noviembre de 2023 que las operaciones mineras a cielo abierto tienen impactos negativos significativos en el medio ambiente y en las comunidades vulnerables.

Consultado sobre el tema, voceros del CIAM señalaron a La Prensa que como organización ambiental, denuncian que la minería metálica no solo ha causado daños ecológicos irreversibles, sino que ha generado profundos conflictos sociales y económicos, con comunidades afectadas reportando contaminación de fuentes hídricas, pérdida de medios de subsistencia tradicionales y el sistemático incumplimiento de las promesas de remediación por parte de las empresas mineras, todo ello agravado por la falta de supervisión estatal efectiva.

“Esta realidad ha sido reconocida de manera contundente por la CSJ en sus decisiones judiciales, donde se estableció jurisprudencialmente la prelación del derecho a un ambiente sano sobre intereses económicos, aplicando el principio de no regresión ambiental. Cualquier intento de reactivar la minería metálica, bajo cualquier figura legal, no solo violaría estos fallos y la Constitución, sino que ignoraría la voluntad popular expresada masivamente en las calles durante 2023 y reflejada en encuestas recientes, constituyendo un ataque frontal a la democracia, la justicia ambiental y los derechos fundamentales de los panameños”, indicaron.

Sobre la decisión de evitar pasar por la Asamblea Nacional, Mulino indicó que no sería necesario, ya que será una operación del Estado panameño y no un contrato con terceros.

“Vamos a establecer un mecanismo que funcione en ese marco. Lamento si hay expectativas de que esto llegue a la Asamblea Legislativa. No, y lo digo desde ya: no creo que eso ocurra. Y, sinceramente, creo que es lo mejor. Se le informará al país en qué consistirá esa nueva estructura que se establecerá. Pero, insisto, no irá a la Asamblea”, dijo el presidente.

Al respecto, el diputado Ernesto Cedeño comentó que, a pesar de la negativa del presidente de no someter el acuerdo a la Asamblea Nacional, cualquier negociación sobre la mina requerirá acudir a ese órgano del Estado para derogar la ley de moratoria minera promulgada el 3 de noviembre de 2023, en un intento de la pasada administración por calmar las protestas que se extendieron por más de 30 días en rechazo al contrato firmado entre la administración del expresidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá.

Arbitrajes, una opción latente

Otro de los temas que generó múltiples preguntas de parte de los analistas de mercado a los ejecutivos de First Quantum fueron los arbitrajes. La mayoría de las interrogantes apuntaban a la alternativa que tendría la empresa de no alcanzar un acuerdo con el gobierno panameño.

Pascall reiteró que la empresa siempre ha estado dispuesta a negociar con las autoridades panameñas y que priorizan el diálogo sobre las disputas legales, motivo por el cual aceptaron suspender ambas demandas como requisito previo solicitado por Mulino antes de comenzar cualquier conversación.

El 2 de abril, comentó Pascall, la compañía finalizó su arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y también suspendió el arbitraje interpuesto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que se había iniciado bajo los parámetros establecidos en el Tratado de Libre Comercio firmado entre Canadá y Panamá.

Este último proceso se registró en el Ciadi el 11 de abril pasado y ese mismo día fue suspendido. Sumando ambos procesos, la empresa solicitaba una compensación superior a los 20 mil millones de dólares.

Pascall confirmó que solo están esperando el llamado del Gobierno para sentarse a negociar, ahora que ambos procesos fueron suspendidos, pero advirtió que, ante cualquier resultado negativo, tienen la opción de reactivar la demanda.

“Estamos listos para ese diálogo. Creo que es importante para Panamá, para el pueblo panameño, que avancemos en ese proceso. Detuvimos y suspendimos los arbitrajes. Reiteramos constantemente que el arbitraje no es nuestra opción preferida y que llegar a una resolución sería lo mejor para Panamá”, acotó.

Al ser preguntado si había algo más que la empresa pudiera hacer para iniciar el diálogo, señaló que no, y que solo están esperando el llamado de Mulino.

Durante la conversación, Pascall aseguró que, desde la suspensión de operaciones, el Estado panameño ha dejado de percibir más de 500 millones de dólares entre impuestos, regalías y otros pagos.

Estimó que, de lograrse un acuerdo satisfactorio, a la empresa le tomaría entre seis y nueve meses alcanzar el 80% de la producción que registraba la mina antes de la suspensión, mientras que recuperar la capacidad de 100 millones de toneladas anuales tomaría más tiempo.

Adicionalmente, reiteró que la mina cumple con todos los estándares de seguridad operacional y ambiental, y que tiene el potencial de emplear a más de 5,000 panameños y generar más de 40,000 empleos directos e indirectos. “Cobre Panamá compraba aproximadamente 20 millones de dólares semanales a empresas panameñas”, dijo.

Sin contar los 567 millones de dólares que la minera entregó en noviembre de 2023 a la administración Cortizo como parte del compromiso adquirido con la firma del contrato suscrito en octubre de ese año, hasta mediados de 2022 el Estado había recibido más de 150 millones de dólares en regalías, correspondientes al 2% de las ventas totales de la mina.

Desde finales de 2019, cuando arrancó la operación comercial, hasta inicios de 2023, las ventas de Cobre Panamá superaron los 6 mil millones de dólares.