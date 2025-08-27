Panamá, 27 de agosto del 2025

    EL SALVADOR

    Empresario y filántropo Ricardo Poma es despedido en emotiva misa en Antiguo Cuscatlán

    Familiares, amigos y colaboradores participaron en una misa para despedir a Ricardo Poma, quien falleció el domingo pasado. Imagen tomada de www.eldiariodehoy.com

    El empresario y filántropo Ricardo Poma fue despedido el martes 26 de agosto en una misa de cuerpo presente realizada en una capilla privada de Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

    El acto reunió a familiares, amigos cercanos y colaboradores, quienes rindieron homenaje a su legado.

    La ceremonia fue presidida por monseñor Rogelio Esquivel, quien en su homilía destacó la profunda fe de Poma, así como su amor por la familia y por El Salvador.

    “El recuerdo que nos deja Ricardo no solamente seguirá vivo, su recuerdo podrá ayudarnos y motivarnos a vivir la vida con esa proyección de bien, de éxitos compartidos en la construcción de una sociedad digna”, dijo el monseñor, según declaraciones recogidas por varios medios salvadoreños.

    Un homenaje familiar lleno de gratitud

    Durante la misa, sus hijos Andrés y Alberto participaron en la liturgia, mientras que Fernando Poma dedicó emotivas palabras a su padre, recordando su liderazgo, valores y cercanía.

    “Hoy quiero comenzar diciendo, en nombre de mis hermanos y mío, que te acabas de ir… y ya te extrañamos profundamente, porque fuiste —y seguirás siendo— nuestro papá, una parte esencial de nuestras vidas”, expresó.

    Fernando Poma declara unas palabras durante la misa en memoria de su padre. Foto/La Prensa Gráfica

    Asimismo, destacó la enseñanza que dejó Ricardo Poma durante más de tres años de lucha contra su enfermedad: enfocarse en lo esencial, en el amor, las relaciones y los recuerdos significativos. También resaltó su liderazgo sereno, su visión empresarial y su calidez humana.

    “De ti aprendimos muchísimo: tu liderazgo pausado, tranquilo, tu capacidad de generar respeto, admiración, pero también cariño genuino en quienes te rodeaban [...] Pero más allá de ser un gran jefe y un gran líder... fuiste un increíble papá y un amigo entrañable”, añadió.

    Legado empresarial y filantrópico

    Ricardo Poma, de 79 años, fue presidente y CEO de Grupo Poma, una de las corporaciones más influyentes de la región, con operaciones en más de diez países, entre ellos Panamá.

    Su trayectoria se distinguió tanto por su visión empresarial como por su compromiso filantrópico en proyectos sociales, educativos y culturales.

    La familia expresó su agradecimiento a quienes acompañaron a Ricardo Poma durante su vida y en su despedida final.

