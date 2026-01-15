Panamá, 15 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Logística

    Empresarios de Costa Rica expresan interés en el muelle multipropósito de Puerto Armuelles

    El puerto multimodal de Puerto Armuelles registra un avance del 65% y su entrada en operación está prevista para julio de 2027, según informó el presidente José Raúl Mulino.

    Katiuska Hernández
    Empresarios de Costa Rica expresan interés en el muelle multipropósito de Puerto Armuelles
    Avances del muelle de Puerto Armuelles, Chiriquí. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que un grupo de empresarios de Costa Rica manifestó formalmente a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) su interés en utilizar el muelle multipropósito de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú, como plataforma para operaciones de importación y exportación.

    Durante la conferencia de prensa semanal, el mandatario señaló que este interés se suma al de una firma internacional del sector marítimo con sede en Japón, considerada entre las más relevantes a nivel mundial, cuyos representantes participarán en el gabinete logístico que el Ejecutivo prevé realizar en febrero en Barú.

    La Autoridad Marítima de Panamá suscribió en septiembre de 2025 un memorando de entendimiento con dos empresas japonesas del sector marítimo, quienes se mostraron interesados en desarrollar el proyecto a través de sus capacidades y experiencias.

    Mulino indicó que el proyecto del muelle presenta un avance del 65% y que su puesta en operación está prevista para julio de 2027.

    De acuerdo con el presidente, la infraestructura está concebida como un proyecto estratégico para el desarrollo logístico, productivo y económico del occidente del país.

    El presidente Mulino destacó que la realización del gabinete logístico en Barú permitirá evaluar oportunidades y coordinar acciones con actores nacionales e internacionales interesados en el desarrollo portuario de la zona. Añadió que el objetivo es consolidar a Puerto Armuelles como un centro logístico con capacidad de generar empleo y dinamizar la actividad económica regional.

    La infraestructura portuaria permitirá atender buques de gran calado, incluyendo naves tipo panamax, lo que ampliará la capacidad de manejo de carga y facilitará el movimiento de productos agrícolas, industriales y mercancías de tránsito regional.

    Las autoridades de la AMP han señalado que la rehabilitación del muelle y el desarrollo del parque logístico buscan reducir los costos logísticos para los productores del occidente del país, al acercar los puntos de exportación a las zonas productivas de Chiriquí y Bocas del Toro.

    El proyecto de Puerto Armuelles también contempla áreas destinadas al almacenamiento, procesamiento y distribución de mercancías, así como espacios para actividades industriales y servicios complementarios, lo que permitirá diversificar las operaciones más allá del simple embarque y desembarque de carga.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más