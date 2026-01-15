Empresarios de Costa Rica expresan interés en el muelle multipropósito de Puerto Armuelles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El puerto multimodal de Puerto Armuelles registra un avance del 65% y su entrada en operación está prevista para julio de 2027, según informó el presidente José Raúl Mulino.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que un grupo de empresarios de Costa Rica manifestó formalmente a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) su interés en utilizar el muelle multipropósito de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú, como plataforma para operaciones de importación y exportación.

Durante la conferencia de prensa semanal, el mandatario señaló que este interés se suma al de una firma internacional del sector marítimo con sede en Japón, considerada entre las más relevantes a nivel mundial, cuyos representantes participarán en el gabinete logístico que el Ejecutivo prevé realizar en febrero en Barú.

El presidente José Raúl Mulino anunció que empresarios de Costa Rica y una firma marítima japonesa han expresado formalmente interés en usar el muelle multipropósito de Puerto Armuelles para operaciones de importación y exportación.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/EUaPbEtfeG — La Prensa Panamá (@prensacom) January 15, 2026

La Autoridad Marítima de Panamá suscribió en septiembre de 2025 un memorando de entendimiento con dos empresas japonesas del sector marítimo, quienes se mostraron interesados en desarrollar el proyecto a través de sus capacidades y experiencias.

Mulino indicó que el proyecto del muelle presenta un avance del 65% y que su puesta en operación está prevista para julio de 2027.

De acuerdo con el presidente, la infraestructura está concebida como un proyecto estratégico para el desarrollo logístico, productivo y económico del occidente del país.

El presidente Mulino destacó que la realización del gabinete logístico en Barú permitirá evaluar oportunidades y coordinar acciones con actores nacionales e internacionales interesados en el desarrollo portuario de la zona. Añadió que el objetivo es consolidar a Puerto Armuelles como un centro logístico con capacidad de generar empleo y dinamizar la actividad económica regional.

La infraestructura portuaria permitirá atender buques de gran calado, incluyendo naves tipo panamax, lo que ampliará la capacidad de manejo de carga y facilitará el movimiento de productos agrícolas, industriales y mercancías de tránsito regional.

Las autoridades de la AMP han señalado que la rehabilitación del muelle y el desarrollo del parque logístico buscan reducir los costos logísticos para los productores del occidente del país, al acercar los puntos de exportación a las zonas productivas de Chiriquí y Bocas del Toro.

El proyecto de Puerto Armuelles también contempla áreas destinadas al almacenamiento, procesamiento y distribución de mercancías, así como espacios para actividades industriales y servicios complementarios, lo que permitirá diversificar las operaciones más allá del simple embarque y desembarque de carga.