Empresarios ven en ley de pasantías una solución práctica al desempleo juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La reciente sanción de la ley de pasantías en Panamá ha recibido el respaldo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), que la considera un paso concreto para enfrentar uno de los principales retos del país: la inserción laboral de los jóvenes.

El gremio empresarial destacó que la normativa contribuye a romper un problema estructural que por años ha limitado el acceso al empleo: la falta de experiencia.

Mientras miles de jóvenes buscan una primera oportunidad laboral, muchas empresas exigen trayectoria previa, creando un círculo difícil de superar. Con esta ley, se abre una vía práctica para cerrar esa brecha, destacó la Cciap en un comunicado.

Uno de los aspectos valorados por la Cámara es que la iniciativa no solo promueve la adquisición de experiencia, sino que también reconoce el esfuerzo del joven.

La ley, sancionada por recientemente por el mandatario José Raúl Mulino, establece una asignación mensual de $450 por un período de hasta un año, junto con una póliza de riesgo, y deja claro que las pasantías no deben sustituir empleos formales.

El sector empresarial resalta que la lesgilación incluye reglas claras para su implementación. Define la cantidad de pasantes permitidos según el tamaño de cada empresa, establece mecanismos de supervisión y contempla sanciones en caso de incumplimiento, lo que busca evitar abusos en empresas y garantizar su efectividad.

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años de edad en proceso de formación o recién egresados de educación media, técnica o universitaria, así como a menores de edad con título de secundaria. La propuesta, señala, apuesta por un enfoque práctico, donde los participantes puedan adquirir experiencia en entornos reales de trabajo y enfrentar desafíos propios del mercado laboral.

Otro elemento clave es que, al finalizar la pasantía, los jóvenes recibirán una certificación que valida la experiencia adquirida, fortaleciendo su perfil profesional y aumentando sus posibilidades de inserción laboral.

Para la Cámara de Comercio, esta ley representa una herramienta concreta para mejorar la empleabilidad juvenil, especialmente en momentos en el que la economía del país muestra señales de estabilidad, con un crecimiento de 4.4% en 2025 y baja inflación.

Sin embargo, el gremio advierte que el éxito de la iniciativa dependerá de su correcta implementación y del compromiso del sector privado. En ese sentido, hace un llamado a las empresas a abrir espacios y apostar por la formación de talento joven.