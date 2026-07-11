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    Zona franca panameña

    Empresarios y autoridades rechazan señalamientos sobre comercio ilícito en la ZLC

    Henry Cárdenas P.
    Empresarios y autoridades rechazan señalamientos sobre comercio ilícito en la ZLC
    Zona Libre de Colón. Cortesía

    Empresarios y autoridades de la Zona Libre de Colón expresaron este viernes 10 de julio su rechazo a los señalamientos sobre el supuesto comercio ilícito que se registra en esta zona franca panameña.

    +info

    Cigarrillos, oro y empresas fantasma: las caras del contrabandoPiden mayor control en la Zona Libre de Colón y regular ventas en línea para frenar el comercio ilícito

    En ese sentido, la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón cuestionó que se pretenda empañar la reputación de la zona franca más importante del hemisferio.

    “Contrario a las percepciones que buscan restar valor a nuestra plataforma logística, las operaciones dentro de la ZLC están sujetas a un robusto y estricto entramado de supervisión estatal e internacional. Las empresas de la Zona Libre cumplen rigurosamente con una decena de regulaciones de control financiero y de mercancías”, afirmó el gremio empresarial en un comunicado.

    Se resalta que la zona franca cuenta con un marco regulatorio y de control de mercancías, un sistema de declaración de movimiento comercial y la regulación de productos derivados del tabaco.

    Asimismo, señaló que las empresas de la ZLC son sujetos obligados no financieros, supervisadas directamente por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y que realizan reportes de operaciones sospechosas.

    “Atacar o sembrar dudas sobre la integridad de la Zona Libre de Colón, sin diferenciar a las empresas formales de las estructuras criminales externas, es un acto de irresponsabilidad con el propio país que ahuyenta la inversión”, se indica.

    La reacción del sector empresarial de la ZLC se da luego de la presentación del informe de Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito, elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) y presentado por Jeffrey Hardy, director de esa alianza en el foro Radiografía del Comercio Ilícito, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), que reunió a altos funcionarios de aduanas, comercio y control de toda la región.

    El reporte advierte que Panamá mantiene una exposición moderadamente alta al comercio ilícito, pese a contar con una infraestructura logística avanzada y una posición estratégica para el comercio internacional.

    Esa misma ventaja competitiva integrada por puertos, corredores logísticos, zonas francas y centros de distribución, puede ser también aprovechada por redes criminales para mover, ocultar, reempacar y redistribuir mercancías ilegales hacia otros mercados de la región.

    Autoridades de la ZLC

    Por su parte, la administración de la ZLC afirmó que “se mantiene una política de denuncia de cualquier acto ilícito, pero se aclara que mantenemos una actividad comercial en crecimiento con muy pocas incidencias de hechos ilícitos que ni siquiera alcanzan el 0.00042 % de su volumen de intercambio comercial de más de veinticinco mil millones de dólares anuales”.

    Empresarios y autoridades rechazan señalamientos sobre comercio ilícito en la ZLC

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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