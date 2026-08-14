Empresarios y emprendedores comparten en Penta Summit las claves para transformar negocios y repensar Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Voces de distintos sectores compartieron experiencias sobre cultura organizacional, tecnología, geopolítica e innovación, con una mirada puesta en la transformación de los negocios y el futuro de Panamá.

Empresarios, emprendedores y líderes de distintos sectores compartieron experiencias sobre cultura empresarial, tecnología, geopolítica, innovación y adaptación de los negocios durante Penta Summit, que se realiza el 13 y 14 de agosto en Ciudad del Saber.

La tercera edición tiene como lema Business as a force for progress, una visión que propone a los negocios como una fuerza para impulsar el progreso de las personas, las organizaciones y el país.

Lupita Humbert, cofundadora de Penta Summit, explicó que el encuentro busca precisamente reunir a empresarios de Panamá y la región para conocer cómo han logrado generar progreso desde sus propias experiencias.

“Vemos los negocios como la manera en la que vamos a impulsar nuestro país, las organizaciones y las personas para que siempre estemos mejorando”, señaló.

Uno de los espacios profundizó en la evolución de Banco General y, particularmente, en el ADN que sus líderes consideran determinante para sostener una organización a través del tiempo y que se adapta manteniendo su cultura.

El Ateneo de Ciudad del Saber estuvo repleto durante la primera jornada del encuentro, que reunió a empresarios, emprendedores y líderes de distintos sectores. LP/Elysée Fernández

Durante la conversación en la que participaron Raúl Alemán Zubieta, presidente del Grupo Financiero Banco General, Juan Raúl Humbert, presidente del Banco General y Francisco Sierra, gerente general de esta entidad bancaria, se planteó que esa identidad comienza desde los fundadores y se traduce en comportamientos, responsabilidades, misión y cultura compartida por quienes integran la empresa.

Entre los componentes de ese ADN los altos ejecutivos de Banco General destacaron hacer siempre lo correcto, actuar con integridad, trabajar con esfuerzo y demostrar a clientes, colaboradores y comunidad la importancia que tienen para la organización. También defendieron una visión de largo plazo y la necesidad de preservar esos principios incluso durante las crisis, cuando las decisiones ponen a prueba la cultura de una empresa.

“El ADN no depende de las circunstancias. Hay que hacer las cosas bien, no importa si es tiempo de bonanza o tiempo de problemas”, resaltó Juan Raúl Humbert.

Francisco Sierra, gerente general de Banco General, señaló además que el equipo está concentrado en mejorar la atención a sus clientes, hacer más accesibles y sencillos sus productos digitales y recuperar el dinamismo de la cartera hipotecaria preferencial. Sierra calificó 2026 como “un año de recuperación” y se mostró positivo sobre las perspectivas económicas del país.

Jorge Luis Escobar abordó el papel de Panamá ante los cambios geopolíticos y la necesidad de entender los intereses globales sin perder de vista los del país. LP/Elysée Fernández

Desde la geopolítica, Jorge Luis Escobar planteó que Panamá debe comprender los intereses de las distintas naciones sin perder de vista los propios.

“Panamá no necesita tomar partido, necesita entender cómo jugar en un ámbito donde diversos jugadores tienen intereses”, sostuvo. Para Escobar, el país también debe tener claro cuál es su papel en el mundo, cómo ha logrado desarrollarse y hacia dónde quiere avanzar.

Rafael Sayagués, socio director general de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, puso el foco en los cambios que están redefiniendo los negocios.

Entre ellos mencionó la volatilidad geopolítica, la inteligencia artificial, la transformación del talento y los nuevos modelos de operación. A su juicio, 2026 está marcando “un antes y un después” en la forma en que las empresas deberán operar hacia adelante.

Rafael Sayagués analizó las tendencias que están transformando los negocios. LP/Katiuska Hernández

Sayagués destacó además las oportunidades de Centroamérica, Panamá y República Dominicana pese a las tensiones internacionales y las afectaciones sobre las cadenas de suministro. En el caso panameño, resaltó su posicionamiento como centro logístico y las ventajas relacionadas con la operación del Canal.

La discusión sobre el futuro también pasó por la tecnología. Cristina Collazo, gerente de programas para startups de la Fundación Ciudad del Saber, planteó que Panamá no debe hacer un “copy paste” de otros ecosistemas tecnológicos, sino inspirarse en ellos para desarrollar su propio ADN y aprovechar sectores que ya son relevantes para el país. Su intervención abordó las oportunidades asociadas con inteligencia artificial y semiconductores.

Collazo destacó que Penta Summit conecta a empresarios y emprendedores alrededor del conocimiento para generar conversaciones sobre negocios, emprendimiento y transformación personal. “Es el negocio como fuerza transformadora del progreso”, señaló al referirse al lema del encuentro.

Penta Summit 2026 Un encuentro para compartir ideas, experiencias y visiones sobre cómo avanzar, transformar los negocios y repensar el futuro de Panamá. LP/Elysée Fernández

Por su parte, Ashok Nandwani, CEO de Panafoto, llevó la conversación al desafío de mantenerse vigente en el comercio minorista después de seis décadas. Su recomendación fue mantenerse al día con lo que ocurre en el mundo y “nunca parar de educarte”, porque dejar de aprender puede hacer que una empresa pierda oportunidades.

Nandwani también señaló que el consumidor ha cambiado y que las empresas deben combinar los medios tradicionales con las nuevas plataformas digitales y redes sociales. Adaptarse, aprender y entender cómo cambia el cliente forman parte, según su planteamiento, de las claves para permanecer relevante en el mercado.

El encuentro también abrió espacio para debatir sobre emprendimiento, construcción de marcas, mercadeo, cultura culinaria y nuevas ideas de negocio. La agenda continúa este viernes con más historias de éxito y experiencias empresariales vinculadas a sectores como logística, finanzas y otras actividades que forman parte del desarrollo económico del país.