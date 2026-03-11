Empresas chilenas manifiestan interés en invertir en Panamá tras reunión con ministro Icaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de la visita oficial que realiza el presidente José Raúl Mulino en Chile, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, sostuvo una serie de encuentros con empresarios y representantes del sector privado chileno para intercambiar visiones sobre infraestructura, logística y cooperación económica.

La agenda se desarrolló antes de la participación de Mulino invitado en la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, prevista para este miércoles 11 de marzo.

Uno de los primeros encuentros, informó Presidencia, fue con el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), organismo que reúne a empresas, gremios, universidades y especialistas dedicados a analizar y promover proyectos de infraestructura en ese país.

En la reunión también participaron la presidenta de COPSA y exministra Gloria Hutt, el director ejecutivo del CPI y exministro Carlos Cruz, además de otros miembros de la junta directiva del organismo. Durante el encuentro se analizaron las experiencias del modelo chileno de concesiones y asociaciones público-privadas (APP), considerado uno de los más desarrollados de la región.

José Ramón Icaza, ministro de Asunto del Canala, y el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle (der.). Cortesía/Presidencia de la República

Icaza planteó la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo marco de cooperación con el CPI que permita revisar y fortalecer el modelo panameño de infraestructura tomando como referencia la experiencia chilena.

El ministro también se reunió con ejecutivos de Empresa CPT y Grupo Empresas Navieras, compañías vinculadas al negocio marítimo que brindan servicios de arrendamiento de remolcadores al Canal de Panamá.

Según Presidencia, en la conversación se abordaron los proyectos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá y las oportunidades que estos generan para el sector logístico.

Los planes de desarrollo del Canal y otras iniciativas del Gobierno también despertaron el interés de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, con quien Icaza sostuvo otro encuentro durante su agenda oficial en Chile.

En esa reunión se destacó la intención del sector empresarial chileno de avanzar en el memorando de entendimiento firmado con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para fortalecer los vínculos comerciales y promover nuevas inversiones entre ambos países. El acuerdo fue suscrito durante el foro económico organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá, en enero de 2026.

Como parte de la agenda, Icaza también participó junto al ministro Felipe Chapman en una reunión con el presidente de Compañía Sudamericana de Vapores, Óscar Hasbún, quien recientemente se integró a la Junta de Asesores Internacionales del Canal de Panamá.

Durante el encuentro intercambiaron criterios sobre el futuro del transporte marítimo, la evolución del sector logístico, las cadenas globales de suministro y el impacto de las exportaciones chilenas, así como el papel de Panamá como centro logístico para el comercio en el continente.