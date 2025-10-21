Panamá, 21 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    ASEP

    Empresas de distribución eléctrica son multadas con $18.5 millones

    Henry Cárdenas P.
    La Asep informó que el dinero de la multa se reflejará en las facturas de los clientes. Cortesía

    La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) informó este martes 21 de octubre que aplicó multas por $18.5 millones a las empresas de distribución eléctrica Ensa, Edemet y Edechi por incumplir los niveles de calidad del servicio que exige la ley.

    De acuerdo con la entidad, está cantidad de dinero, producto de las sanciones impuestas, será devuelto directamente a los usuarios, a través de créditos en sus facturas de electricidad, con la debida notificación de los montos.

    La Asep explicó que las sanciones corresponden a 10 procesos iniciados entre los años 2019 y 2022, revisados y resueltos por la actual administración en agosto de 2024. Estos proceso están relacionados con las interrupciones, fluctuaciones, y calidad del servicio, entre otras valoraciones.

    “Ningún panameño debe pagar por un servicio deficiente. Cuando la calidad no se cumple, las empresas deben responder. La Asep está del lado de los ciudadanos”, afirmó la administradora de la entidad, Zelmar Rodríguez, quien agregó que estas medidas tienen como objetivo proteger a los consumidores y hacer cumplir la ley.

    Multas

    Ensa: $780,321.00

    Edemet: $13,522,920.17

    Edechi: $4,270,831.50

    “Cada multa debe convertirse en un beneficio real para las personas. Estamos demostrando que la ley se cumple y que la energía del país puede administrarse con justicia”, dijo Rodríguez Crespo.

    Asimismo, la Asep reiteró que la Ley 6 de 1997 obliga a las empresas de distribución eléctrica ofrecer un servicio continuo y de calidad, y autoriza a esta entidad a fiscalizar, sancionar y exigir compensaciones cuando esto no se cumple con la disposición.

    Según la Asep, desde julio de 2024, se han aplicado más de $39 millones en sanciones dentro del sector eléctrico.

