Empresas francesas apuestan por Panamá en proyectos ferroviarios, climáticos y aéreos

Del 16 al 18 de septiembre pasado se celebró la primera edición de la Semana de Francia en Panamá, organizada por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Panameña en coordinación con la Embajada de Francia.

La inauguración estuvo a cargo del ministro francés de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, quien, en un mensaje grabado, destacó el fortalecimiento de los lazos bilaterales tras la visita del presidente José Raúl Mulino a Francia en octubre de 2024 y la del ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha Vásquez en junio de 2025.

Por su parte, la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, subrayó que el objetivo del encuentro fue “mostrar que Francia es portadora de soluciones tecnológicas de alto nivel, al mejor costo y con una alta ética comercial, en beneficio de todos los ciudadanos”.

En tanto, el presidente de la Cámara Franco-Panameña, Camille Four, agregó que esta Semana simboliza “una nueva etapa en la alianza que une a nuestras dos naciones, basada en la confianza, la ambición y una visión compartida de desarrollo y prosperidad”.

Delegación empresarial y acuerdos estratégicos

Más de veinte empresas francesas participaron en la Semana, explorando oportunidades de inversión y fortaleciendo vínculos con empresas locales. Entre ellas destacan Airbus Helicopter, Saint Gobain, Alstom, Thales, Veolia, Suez y Vinci.

Durante el evento se concretaron acuerdos clave en tres sectores estratégicos:

Desarrollo ferroviario Panamá–David–Frontera - Francia y Panamá firmaron una declaración de intención para el desarrollo de la línea ferroviaria que conectará la capital con la frontera occidental. El acuerdo busca modernizar el transporte, mejorar la conectividad y fomentar la sostenibilidad, con participación de empresas francesas líderes en infraestructura ferroviaria. Resiliencia climática para el Canal de Panamá - Se lanzó oficialmente un proyecto de modelo de previsión hidroclimática para el Canal, financiado por el gobierno francés junto con el CITEC, la Compagnie Nationale du Rhône y la start-up Blue Water Intelligence. La iniciativa fue seleccionada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia como ejemplo de innovación en resiliencia climática. Modernización del tránsito aéreo - Thales y Sofratesa firmaron un contrato con la Autoridad Aeronáutica Civil para modernizar el sistema de procesamiento radar, pieza central de la seguridad aérea en Panamá. El proyecto, ejecutado por el Consorcio Aeronáutico de Panamá, reforzará la eficiencia y seguridad del espacio aéreo nacional.

La Semana de Francia incluyó exhibiciones empresariales, además de conferencias, talleres, foros y actividades de networking sobre innovación, ciberseguridad, ciudades sostenibles, cooperación académica y economía azul.