Empresas panameñas apuestan por la sostenibilidad como motor de crecimiento

La sostenibilidad dejó de ser una opción para convertirse en el nuevo modelo de gestión empresarial en Panamá. Así lo destacó en su columna dominical de este 19 de octubre de 2025 la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Según datos compartidos durante la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el 62% de las empresas panameñas considera la sostenibilidad su prioridad número uno, marcando una transformación en la forma de hacer negocios en el país.

La tendencia refleja el surgimiento de una nueva generación de compañías que entienden que crecer con propósito no solo es rentable, sino necesario. De acuerdo con la organización empresarial, la sostenibilidad ya no se limita a una estrategia de reputación, sino que impulsa la innovación, la competitividad y el desarrollo responsable.

Según las cifras presentadas, las empresas que integran criterios sostenibles en su estrategia han incrementado sus ingresos hasta en un 10%, mientras que siete de cada diez colaboradores desean participar en acciones sostenibles impulsadas por su organización. Este cambio se traduce en empleos más dignos, equipos comprometidos y estructuras empresariales más sólidas.

Desde la Cciap, se resaltó que el desarrollo sostenible “no se decreta, se construye”, a través de alianzas, coherencia y acción colectiva.

Durante la Semana de la RSE, la CCIAP, en conjunto con SUMARSE y Bloom Innova, organizó el encuentro “Zoom al Éxito Sostenible: Tu Pyme en Perspectiva”, que puso el foco en las pequeñas y medianas empresas (pymes) —responsables del 96% del tejido empresarial panameño— como motor esencial del empleo nacional.

Ayudar a las pymes a incorporar la sostenibilidad en sus operaciones, señalaron los organizadores, significa impulsar su crecimiento, fortalecer su resiliencia y contribuir al desarrollo económico del país.

En este esfuerzo, SUMARSE ha desempeñado un papel clave como plataforma articuladora de la sostenibilidad empresarial en Panamá. Su trabajo ha permitido que compañías de todos los tamaños compartan experiencias, midan su impacto y adopten prácticas responsables, avanzando del discurso a la acción.

No obstante, aún existen desafíos. El estudio “El Pulso de la Sostenibilidad”, presentado por Dircom Panamá y SUMARSE, reveló que solo el 27% de los ciudadanos entiende claramente qué hacen las empresas en materia de sostenibilidad, y apenas el 19% percibe el cambio climático como un riesgo real de negocio. Estos resultados evidencian una brecha entre la comunicación empresarial y la percepción ciudadana, un reto que las organizaciones buscan cerrar mediante transparencia, coherencia y empatía.

La Cciap reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a SUMARSE y el sector privado para promover una sostenibilidad que genere empleo, impulse la innovación, aproveche la tecnología y cree oportunidades para todos.

“Cuando las empresas crecen con propósito, Panamá avanza con ellas”, recalcó la Cámara en un comunicado.