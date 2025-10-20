Panamá, 20 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LA CÁMARA OPINA

    Empresas panameñas apuestan por la sostenibilidad como motor de crecimiento

    Getzalette Reyes
    Empresas panameñas apuestan por la sostenibilidad como motor de crecimiento
    Este año el evento se llevó a cabo con el concepto “Creer. Crear. Crecer". Imagen tomada de https://x.com/sumarse

    La sostenibilidad dejó de ser una opción para convertirse en el nuevo modelo de gestión empresarial en Panamá. Así lo destacó en su columna dominical de este 19 de octubre de 2025 la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

    Según datos compartidos durante la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el 62% de las empresas panameñas considera la sostenibilidad su prioridad número uno, marcando una transformación en la forma de hacer negocios en el país.

    La tendencia refleja el surgimiento de una nueva generación de compañías que entienden que crecer con propósito no solo es rentable, sino necesario. De acuerdo con la organización empresarial, la sostenibilidad ya no se limita a una estrategia de reputación, sino que impulsa la innovación, la competitividad y el desarrollo responsable.

    Según las cifras presentadas, las empresas que integran criterios sostenibles en su estrategia han incrementado sus ingresos hasta en un 10%, mientras que siete de cada diez colaboradores desean participar en acciones sostenibles impulsadas por su organización. Este cambio se traduce en empleos más dignos, equipos comprometidos y estructuras empresariales más sólidas.

    Desde la Cciap, se resaltó que el desarrollo sostenible “no se decreta, se construye”, a través de alianzas, coherencia y acción colectiva.

    Durante la Semana de la RSE, la CCIAP, en conjunto con SUMARSE y Bloom Innova, organizó el encuentro “Zoom al Éxito Sostenible: Tu Pyme en Perspectiva”, que puso el foco en las pequeñas y medianas empresas (pymes) —responsables del 96% del tejido empresarial panameño— como motor esencial del empleo nacional.

    Ayudar a las pymes a incorporar la sostenibilidad en sus operaciones, señalaron los organizadores, significa impulsar su crecimiento, fortalecer su resiliencia y contribuir al desarrollo económico del país.

    En este esfuerzo, SUMARSE ha desempeñado un papel clave como plataforma articuladora de la sostenibilidad empresarial en Panamá. Su trabajo ha permitido que compañías de todos los tamaños compartan experiencias, midan su impacto y adopten prácticas responsables, avanzando del discurso a la acción.

    No obstante, aún existen desafíos. El estudio “El Pulso de la Sostenibilidad”, presentado por Dircom Panamá y SUMARSE, reveló que solo el 27% de los ciudadanos entiende claramente qué hacen las empresas en materia de sostenibilidad, y apenas el 19% percibe el cambio climático como un riesgo real de negocio. Estos resultados evidencian una brecha entre la comunicación empresarial y la percepción ciudadana, un reto que las organizaciones buscan cerrar mediante transparencia, coherencia y empatía.

    La Cciap reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a SUMARSE y el sector privado para promover una sostenibilidad que genere empleo, impulse la innovación, aproveche la tecnología y cree oportunidades para todos.

    “Cuando las empresas crecen con propósito, Panamá avanza con ellas”, recalcó la Cámara en un comunicado.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más