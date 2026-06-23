Panamá, 23 de junio del 2026
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    Empleo

    Empresas panameñas ofrecen vacantes en puestos de alto perfil

    Henry Cárdenas P.
    Empresas panameñas ofrecen vacantes en puestos de alto perfil
    El mercado laboral también ofrece puestos de alto perfil. Imagen generada con inteligencia artificial.

    Los profesionales que buscan nuevas oportunidades y dar un paso adelante en su carrera pueden optar por diversas vacantes en el mercado panameño.

    El portal especializado en empleos Konzerta resalta que en su sección de puestos ejecutivos concentra cerca de 80 vacantes para puestos de jefatura, gerencia y liderazgo.

    Vacantes:

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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