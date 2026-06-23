Empresas panameñas ofrecen vacantes en puestos de alto perfil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los profesionales que buscan nuevas oportunidades y dar un paso adelante en su carrera pueden optar por diversas vacantes en el mercado panameño.

El portal especializado en empleos Konzerta resalta que en su sección de puestos ejecutivos concentra cerca de 80 vacantes para puestos de jefatura, gerencia y liderazgo.

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