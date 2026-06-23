Empresas panameñas ofrecen vacantes en puestos de alto perfil

Los profesionales que buscan nuevas oportunidades y dar un paso adelante en su carrera pueden optar por diversas vacantes en el mercado panameño.
El portal especializado en empleos Konzerta resalta que en su sección de puestos ejecutivos concentra cerca de 80 vacantes para puestos de jefatura, gerencia y liderazgo.
Vacantes:
Banco General requiere gerente de Tesorería. Aplica aquí
Empresa Panameña de Alimentos (EPA) solicita project manager. Postúlate aquí
Banco Nacional de Panamá busca gerente de área de Negocios Financieros Bancarios. Aplica aquí
Bon CH requiere gerente de tienda. Postúlate aquí
SLA Corp necesita gerente Jr. de marketing. Aplica aquí
Burger King busca gerente de restaurante. Postúlate aquí
IKEA Panamá requiere gerente de Recursos Humanos. Aplica aquí
Feax International busca director de Contabilidad. Postúlate aquí
Cooperativa Profesionales solicita jefe de Aprendizaje y Responsabilidad Social. Aplica aquí
St. Georges Bank requiere gerente de Tesorería. Postúlate aquí