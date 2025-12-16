Panamá, 16 de diciembre del 2025

    Medida migratoria

    En 10 días Estados Unidos activará el registro biométrico para viajeros extranjeros

    Henry Cárdenas P.
    El sistema se aplicará en las entras terrestres, marítimas y aéreas. Ilustración con IA

    A partir del viernes 26 de diciembre de 2026, Estados Unidos recopilará fotografías y datos biométricos de los extranjeros que ingresen y salgan del país.

    Esta medida migratoria fue anunciada el pasado 27 de octubre por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que busca recopilar los datos biométricos de los extranjeros cuando ingresan para compararlos a su salida.

    El sistema será aplicado en las entradas terrestres, marítimas y aéreas de la nación norteña, como parte de las nuevas medidas de seguridad del país, informó la entidad.

    Se informó que esta tecnología biométrica tomará fotografías para registrar los datos faciales y las huellas dactilares.

    Las autoridades estadounidenses reiteran que estas acciones se implementan para combatir el terrorismo, el porte de documentación falsificada y datos incorrectos o incompletos que declaren los viajeros extranjeros.

    En octubre pasado se reportó que la disposición aplica a los no ciudadanos estadounidenses, incluyendo a quienes tienen visas temporales, residentes temporales, trabajadores extranjeros, adultos mayores y menores de edad.

    De acuerdo con los datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este sistema compara los datos biométricos de una persona con una lista de vigilancia de terroristas, criminales y violadores de inmigración conocidos o sospechosos.

    Además, se compara la base de datos de huellas dactilares que el departamento ha capturado desde que la Oficina de Gestión de Identidad Biométrica inició sus acciones, para determinar si una persona está usando un alias e intentando usar una identificación fraudulenta.

    También se destaca que el sistema es compatible con la comparación biométrica facial en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

