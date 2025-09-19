En 4.4% creció la economía panameña en el primer semestre de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La producción de bienes y servicios en Panamá reflejada en el producto interno bruto (PIB) creció 4.4% en el primer semestre de este año, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

La variación equivale a un valor de la producción de 40 mil 379 millones de dólares en precios constantes, lo que equivale a un aumento de 1,689 millones de dólares.

En el segundo trimestre el PIB creció 3.4%, una tasa menor a la registrada en el primer trimestre de este año cuando fue de 5.2%.

La desaceleración estuvo relacionada con el impacto por los bloqueos y protestas en Bocas del Toro, además de otros indicadores como la poca aprobación de créditos hipotecarios preferenciales durante ese período del año.

Sin embargo, en su conjunto la economía reportó una cifra positiva, impulsada según el INEC, por el repunte en algunos sectores como construcción en obras residenciales y no residenciales privadas.

También inicidió el buen comportamiento en el sector del comercio al por menor, destacando el aumento en ventas de alimentos en 3.8% y en las ventas de productos textiles, 8.8%.

Igualmente, se reportó un aumento en las ventas de autos en 2.4% y un crecimiento de 2.3% en los servicios financieros.

La industria manufacturera también sobresalió, con un incremento en el procesamiento de carne de aves en 3.9% y de carne de cerdo en 4.9%.

La generación eléctrica renovable mostró un fuerte aumento de 18.5%.

El informe del INEC detaca que los sectores que impulsaron el intercambio comercial e internacional fueron:

Canal de Panamá, con un aumento del 24.1% en ingresos por peajes.

Transporte aéreo, el Aeropuerto de Tocumen registró un incremento del 12% en movimiento de pasajeros.

Exportaciones de pescado.

En contraste se registraron descensos en actividades como el comercio al por mayor, la generación térmica de electricidad, en la cantidad de pasajeros transportados en el Metro de Panamá y en el sacrificio de ganado vacuno.

También se observaron bajas en actividades portuarias, reexportaciones en la Zona Libre de Colón con una disminución de 3.1% y en las exportaciones de banano, que cayeron significativamente en 67.9%.